Псковский областной избирком пригласил региональные партии на дискуссионную площадку «Трибуна открытых выборов-2017»

Избирательная комиссия Псковской области провела для региональных отделений политических партий дискуссионную площадку «Трибуна открытых выборов -2017».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облизбиркома, открывая встречу, председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков напомнил, что провел в феврале-марте серию встреч со всеми лидерами региональных парламентских партийных фракций и отметил, что «тот багаж предложений и пожеланий в адрес организаторов избирательного процесса мы обсудили на заседании избиркома, на Совете председателей территориальных избирательных комиссий Псковской области и взяли себе на заметку, чтобы совместно с вами отработать их в ходе подготовки и проведения избирательных кампаний в Единый день голосования 10 сентября 2017 года».

Он отметил, что несмотря на очень «плотную» повестку у каждого будет возможность высказаться и «мы также готовы после мероприятия встретиться персонально с каждым».

Николай Цветков сообщил, что в работе дискуссионной площадки также принимают участие главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин, которого присутствующие поздравили с недавним назначением на эту должность, уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов, представитель министерства юстиции по Псковской области, главный специалист-эксперт отдела по делам некоммерческих организаций Станислав Рафальский, все сотрудники аппарата избиркома юридической, контрольно-ревизионной служб и отдела по взаимодействию с политическими партиями и члены избирательной комиссии с правом решающего голоса от политических партий.

В своем выступлении Андрей Калинин поблагодарил Николая Цветкова за предоставленную возможность встретиться с представителями региональных отделений политических партий и принять участие в работе трибуны открытых выборов. «Это мероприятие важно и своевременно, главное- это возможность для партий обсудить и высказаться по актуальным вопросам функционирования избирательной системы, проведению выборов и, в целом, по общеполитическим проблемам, которые существуют в нашей области», - заметил он.

Главный федеральный инспектор подчеркнул, что мы находимся в преддверии большого избирательного процесса, важного для нашего региона, в сентябре пройдут масштабные выборы и это возлагает серьезную ответственность и большой объем работы на избирательные комиссии.

Андрей Калинин также отметил важность муниципальных выборов, так как муниципальные представительные органы власти ближе всего находятся к населению, поэтому «к ним будет самое пристальное внимание».

Дмитрий Шахов напомнил, что выборы в 2016 году были очень масштабными и их результаты нашли свое отражение в его ежегодном отчете уполномоченного по правам человека, который будет представлен Губернатору и депутатам областного Собрания. «Думаю для представителей партий также будут интересны те моменты на которые я обратил внимание, мои рекомендации и предложения по обеспечению гарантий избирательных прав граждан во время предстоящих избирательных кампаний», - уточнил он.

Уполномоченный по правам человека призвал партии посредством выборов увеличить свое присутствие в представительных органах власти, более внимательно и четко изучать избирательное законодательство и постоянно взаимодействовать с избирательными комиссиями, которые показали свое желание общаться и проводить обучающие семинары для участников выборного процесса и, со своей стороны, тоже гарантировал помощь и правовые консультации.

Представителям партий также подробно рассказали о предстоящих избирательных кампаниях, об утверждении схемодномандатных избирательных округов, количестве замещаемых мандатов, формах предоставляемых документов, порядке осуществления предварительных проверок кандидатов, планируемых к выдвижению избирательным объединениями, организации общественного наблюдения, новшествах в избирательном законодательстве, дали методические рекомендации по подготовке сведений о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащим кандидатам и их супругам и несовершеннолетним детям праве собственности, о вкладах в банках и ценных бумагах.

В заключении, в режиме открытого микрофона, у участников дискуссионной площадки была возможность выступить, высказать свои мнения и задать вопросы.

Источник: Псковская Лента Новостей