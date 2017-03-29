Коммунист может сменить «чуткого, внимательного и отзывчивого» единоросса в попечительском совете фонда капитального ремонта Псковской области

Коммунист может сменить единоросса в попечительском совете Фонда капитального ремонта Псковской области. Соответствующее решение принято 29 марта на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов.

Как пояснил депутатам директор фонда Сергей Макарченко, в состав попечительского совета входят два депутата. Ранее Собрание в совете представляли Анатолий Тиханов и Владимир Яников (оба - «Единая Россия»). Депутатам предлагается утвердить их в качестве членов попечительского совета еще на 2 года.

Сергей Макарченко заявил, что оба депутата «зарекомендовали себя как чуткие, внимательные и отзывчивые члены попечительского совета». «Уверен вы все такие», - обратился к депутатам директор регионального фонда капремонта.

Руководитель фракции КПРФ Петр Алексеенко обратил внимание, что оба представителя – единороссы, и предложил свою кандидатуру. Возражать никто не стал, однако выяснилось, что областное Собрание в попечительском совете могут представлять только 2 человека, а всего число членов совета – 7 человек.

Сергей Макарченко сказал, что он готов взять всех депутатов в состав попечительского совета, но попечители собираются раз в год и не решают важных вопросов. Руководитель фонда выразил готовность отчитаться о работе на любом парламентском часе.

После обсуждения члены комитета решили заменить кандидатуру Владимира Яникова на Петра Алексеенко. Окончательное решение будет принято на сессии Псковского областного Собрания 30 марта.

Источник: Псковская Лента Новостей