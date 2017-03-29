Около 40% зарегистрированных участников предварительного голосования «Единой России» являются беспартийными

Для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» зарегистрировалось более 1000 человек, из них около 40% являются беспартийными, сообщает пресс-служба партии.

«Эти цифры отражают дух и смысл предварительного голосования – оно открывает двери в большую политику не только для членов Партии, но для всех людей, пользующихся доверием и уважением в обществе, и самое главное – желающих улучшить жизнь людей в регионах», – отметил руководитель ЦИК Партии «Единая Россия» Владимир Бурматов.

Владимир Бурматов сообщил, что более половины участников предварительного голосования – представители сферы образования, врачи, предприниматели и подчеркнул, что такая доля людей, накопивших значимый профессиональный и жизненный опыт в важнейших для людей сферах, свидетельствует о высоком качественном потенциале будущего состава органов власти, в которые они будут избираться.

«В числе зарегистрировавшихся участников есть лидеры НКО. Мы считаем, что большее вовлечение общественных лидеров в публичную политику усилит результативность их работы в рамках выбранного направления и будет способствовать развитию некоммерческого сектора в целом», – отметил Бурматов.

Доля действующих депутатов и представителей органов муниципальной власти составила около трети от общей численности зарегистрировавшихся участников. Бурматов отметил, что участие в предварительном голосовании опытных политиков свидетельствует о доверии к самой процедуре, с одной стороны, и о том, что представители власти готовы честно конкурировать с «новыми лицами» за поддержку людей – с другой. То есть предварительное голосование способствует эволюции политической системы на всех уровнях.

Прием заявок для кандидатов на участие в предварительном голосовании «Единой России» будет проходить до 27 апреля включительно. Полный перечень документов представлен на сайте pg.er.ru. Единый день предварительного голосования «Единой России» состоится 28 мая в тех регионах, в которых 10 сентября запланированы выборы в региональные парламенты и городские думы административных центров.

Источник: Псковская Лента Новостей