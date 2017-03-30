Парламентский час с силовым уклоном

Восьмая сессия псковского областного Собрания шестого созыва оказалась длительной и насыщенной. Парламентарии заслушали доклад начальника УМВД по Псковской области и разбирались с множество вопросов – от библиотек до ОДН. Отметим, что в роли генераторов законодательных инициатив на сей раз выступили и представители оппозиционных фракций. Словно в ответ на обычные призывы представителей «Единой России» – что, дескать, чем критиковать, вы попробуйте предложить что-то полезное. О том, что предлагали псковские парламентские оппозиционеры, и что из этого вышло – читайте в нашем репортаже.

Перед началом заседания традиционно прозвучали выступления представителей фракций, на сей оказавшиеся довольно лаконичными по формату. Справедливоросс Олег Брячак попенял областным властям за препятствия, которые, по его мнению, чинятся для жаждущих общественной активности псковичей – коммунистов, сторонников Алексея Навального, самих справедливороссов и даже садоводов, протестующих против повышения кадастровой оценки участков.

Коммунист Виктор Дуля рассказал о деятельности детского кружка любителей исторической диарамы в центре «Подросток», работы которого заняли второе место на всероссийском конкурсе. По словам члена фракции КПРФ, эта организация нуждается в поддержке управления образования, которая сейчас недостаточна. Наконец, Лев Шлосберг представил качественно проиллюстрированный доклад о патентной системе налогообложения в регионе. Перспективный порядок взимания налогов, когда предприниматель раз в год покупает патент, в котором уже учтены все платежи, в Псковской области оказался не слишком востребованным из-за высоких ставок. По данным представителя партии «Яблоко», в большинстве направлений предпринимательской деятельности наш регион оказался самым дорогим на Северо-Западе, лишь кое-где уступив пальму первенства Архангельской области. Рекомендация – сокращать налог, как минимум, в два раза.

Затем наступил черед повестки. Первым вопросом значился отчет о работе областного комитета по транспорту в сфере дорожного хозяйства за 2016 – 2017 годы. Однако вице-губернатор Вера Емельянова обратилась к депутатам с просьбой либо перенести доклад на следующую сессию, поскольку глава комитета заболел, либо заслушать его заместителя. Инициаторы запроса, фракция ЛДПР согласились с переносом, хотя и не удержались от шпильки в адрес главного регионального дорожника.

Впрочем, и второй вопрос оказался более чем серьезным. Глава Управления МВД по Псковской области Юрий Инстранкин отчитался перед парламентариями о работе своего ведомства. Результаты, действительно, радуют, хотя и проблем немало. Количество преступлений сократилось на 3% и составило 9500, количество обращений граждан в правоохранительные органы выросло до 130 000. Возбуждено 7765 дел, 4198 уголовных дел направлено в суды, из них 691 – это преступления против личности, 36 – убийства. На учете состоит 5,5 тысяч лиц, склонных к совершению правонарушений. Отдельная тема для разговора – культура псковских воителей и ситуация на дорогах. В прошлом году в ДТП погибло 140 человек, в том числе 4 ребенка, 1520 получили ранения. К сожалению, широко практикуется среди псковичей езда в пьяном виде – 513 человек были задержаны за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения, 2200 лишены водительских прав.

Перспективным направлением работы генерал-майор назвал развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», то бишь, систем видеомониторинга. И намекнул депутатам, что установка камер дело не из дешевых. Сейчас на улицах Пскова установлено 74 видеокамеры и этого, по мнению господина Инстранкина, недостаточно. Вложения в высокотехнологическую систему городской безопасности себя окупают – в бюджет за счет контрольно-надзорной деятельности УМВД было перечислено более 200 миллионов рублей.

Прозвучала и такая интересная сумма, как средний размер взятки – в нашей области это 22 тысячи рублей. Правда, и пойманные псковской полицией взяточники не слишком крупная рыбка – врач районной больницы, ветеринар, инспектор таможенной службы.

А закончил глава силового ведомства свой доклад на позитивной цифре. Согласно результатам соцопросов, Псковщина заняла четвертое место в России в рейтинге защиты прав граждан от преступных посягательств.

При этом у депутатов накопилось немало вопросов к Юрию Инстранкину. Например, Олег Брячак поинтересовался, как псковская полиция намерена бороться с круглосуточными точками по продаже спиртного, маскирующимися под кафе. Генерал-майор признал, что это одна из больных тем. Поскольку формально закон такие организации соблюдают, а точнее, умело обходят, просто взять и закрыть их все не представляется возможным. Однако борьба идет.

Депутат Анатолий Копосов (КПРФ) спросил, почему так существенно скачут показатели по разным районам в сфере мошенничества. Ответ: во-первых, налицо чисто статистическая особенность, когда при небольшом числе преступлений прирост на 1-2 в год может дать резкий скачок в относительных единицах. Во-вторых, борьба с мошенниками затруднена из-за участившихся случаев киберпреступности. Выманивать деньги у псковичей через глобальную сеть, можно, находясь в любой точке мира. В частности, один из подозреваемых в совершении таких преступлений был задержан в Курганской области, другой «трудился», отбывая наказание в колонии в Великом Новгороде. При этом не нужны даже какие-то специализированные технические навыки – чтобы представиться в качестве сотрудника интернет-магазина достаточно иметь хорошо подвешенный язык и неуважение к уголовному кодексу. Так что порой совершают такие преступления даже несовершеннолетние.

Депутат, член фракции «Единой России» Всеволод Козловский поинтересовался работой участковых. Ответ: объем задач, которые на них возложены, просто непомерный. Налицо некомплект, люди отказываются идти на такую работу даже с учетом довольно неплохой для региона зарплаты в размере 40 000 рублей (для старшего участкового). Полиция старается разгрузить участковых от бумажной волокиты, чтобы позволить больше работать «на земле». Но пока кадровый голод еще силен.

Также были затронуты темы «групп смерти» в соцсетях, прошлогодняя трагедия в Стругах-Красных и несколько судебных исков, возникших в связи с переходом части штата УМВД в Росгвардию.

Что касается, собственно, законотворческой части сессии, то здесь неожиданно отличились оппозиционеры. Из 27 вопросов повестки четыре предложила фракция «Справедливая Россия» и один закон был внесен «Яблоком». Надо отметить, что эти законодательные инициативы не нашли поддержки у большинства депутатов. Вслед за отрицательными заключениями комитетов последовало и голосование «против». В частности, оживленная дискуссия развернулась вокруг предложения Олега Брячака «О региональном маткапитале». Законопроектом предлагалось установить возможность использовать средства регионального материнского капитала в полном объеме либо по частям на оплату обследования, лечения, мероприятий по реабилитации, санаторно-курортное лечение ребенка, матери или отца. В целях эффективности и своевременности получения медицинской помощи «эсеры» также предложили предоставить возможность распорядиться средствами регионального материнского капитала на оплату обследования, лечения, мероприятий по реабилитации, санаторно-курортного лечения ребенка, матери или отца в любое время.

Вице-спикер областного Собрания, единоросс Виктор Антонов в своем выступлении возразил, что медицинское обслуживание в стране и так бесплатное, очевидно, имея в виду доступность услуг страховой медицины для граждан. И попросил Олега Брячака привести конкретные факты, когда ребенку требовалась медицинская помощь, общая или специальная, но она не была оказана. Также он привел цифры детской смертности, которые 20 лет назад были в России достаточно высоки, но с тех пор по этому показателю удалось выйти на уровень Японии и Дании, что можно считать явным успехом российского здравоохранения. Поддержала коллегу и депутат Ирина Богачева, главный врач Островской ЦРБ. Она заметила, что несмотря на все трудности в экономике, педиатрия у нас бесплатная: «Это задача всей страны, которая сегодня является одним из важнейших приоритетов». Также депутаты выразили опасения, что закон создаст массу возможностей для злоупотреблений, как самим недобросовестным родителями, получающими возможность, например, оплачивать зубопротезирование за счет ребенка, так и разнообразным шарлатанам-целителям. В итоге законопроект был отвергнут.

Среди предложенных областной администрацией (и утвержденных Собранием) законопроектов следует отметить два нормативных документа о библиотечном деле, которые привели региональную законодательную базу к федеральным нормам, с учетом изменений в этой сфере. Другой законопроект вводит надбавки для муниципальных служащих, имеющих стаж работы более 30 лет. Таковых в регионе, согласно данным администрации, 125 человек.

Также на сессии был принят проект федерального закона, который псковский парламент направит на рассмотрение своим «старшим товарищам» в Госдуме. Он регламентирует возможность собственников многоквартирных домов отказаться от нормативов на ОДН и самим выбирать форму оплаты за ресурсы, потребленные на общедомовые нужды. Прислушается ли Москва к псковичам – скоро узнаем.

Илья Петров

Источник: Псковская Лента Новостей