Псковская молодежь примет участие в федеральном проекте «МКС»

Псковская молодежь примет участие в проекте «МКС» (Молодежная Команда Страны), который реализуется совместно с Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке Государственной Думы, и направлен на подготовку молодых людей (от 18 до 35 лет) для участия в выборной кампании осени 2017 года.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в презентации проекта в пресс-центре Псковского областного Собрания депутатов приняли участие депутат Госдумы Александр Козловский, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, член Общественной палаты Псковской области, директор Института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова, председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Денис Матвеев, а также другие члены Молодежного парламента.

Как пояснил Денис Матвеев, в проекте, направленном на формирование активной молодежи, принимают участие 10 регионов, в том числе Псковская область.

Депутат Госдумы Александр Козловский обозначил главную цель проекта - привлечение молодежи в политику, обучение молодых парламентариев, подготовка политиков, которые будут работать и в регионе, и за его пределами. Он отметил, что Псковская область является одним из пилотных площадок проекта, в дальнейшем положительный опыт будет распространяться и на другие субъекты РФ.

«Задача проекта сегодня - привлечь молодых ребят и девушек в политику через муниципальные выборы 2017 года. Мы очень надеемся, что они победят, будут работать в представительных органах власти различного уровня и активно участвовать в жизни региона», - сказал депутат Госдумы.

По словам Александра Козловского, перед проектом на федеральном уровне стоит амбициозная задача - привлечь более 100 тысяч молодых людей в возрасте до 35 лет в ряды политиков.

Зампредседателя Псковского областного Собрания Виктор Остренко также поддержал федеральную инициативу, подчеркнув, что она расширит возможности активной псковской молодежи. «Мы видим значительное количество ограничений, в том числе социального характера, когда молодые люди считают, что органы власти - это не их жизнь, хотя у них есть и потенциал, и возможности. Отсутствие личного опыта не позволяет проявлять себя в комфортных условиях. Двери в муниципальные выборы открыты - пробуйте себя, реализуйте свои программы», - сказал он.

Виктор Остренко добавил, что проект не окрашен политически, в нем могут принять участие молодые люди с разными взглядами и точками зрения.

Общественная палата готова оказывать поддержку проекту в части наставничества и экспертизы общественных инициатив, отметила Инна Андреянова. Она также выразила надежду на то, что в проекте «МКС» примут участие студенты ПсковГУ, которые смогут найти достойное применение и правовое обрамление для своих идей.

О механизме работы проекта подробно рассказал Денис Матвеев. Совсем скоро заработает федеральный интернет-портал http://молодежнаяком анда.рф , на котором смогут зарегистрироваться все желающие от 18 до 35 лет. Молодые люди будут проходить образовательные этапы и выполнять практические задания. На сайте будет сформирован открытый рейтинг участников проекта.

Кроме того, у молодых людей будут наставники из различных органов власти, в том числе Госдумы. «Каждому участнику будет уделено внимание не только через страничку в сети, но и лично. Ни одна инициатива не останется без внимания», - заверил Александр Козловский. Денис Матвеев добавил, что проект продолжится и после муниципальных выборов 2017 года.

Источник: Псковская Лента Новостей