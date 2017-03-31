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Навальный заявил о непричастности к подготовке воскресных протестов

02.04.2017 11:36 ПЛН, Псков

Политик Алексей Навальный заявил о непричастности к подготовке воскресных протестов, намеченных на 2 апреля. Как передает «Эхо Москвы», об этом оппозиционер, отбывающий 15 суток административного ареста, рассказал главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову - тот посетил его в изоляторе в качестве члена общественного совета при МВД.

«Новая» указывает, что ни Навальный, ни его соратник Николай Ляскин, отбывающий в том же ИВС 25 суток, не были в курсе акции, анонсированной в социальных сетях как акция оппозиции на Красной площади (позднее неизвестные организаторы «перенесли» ее на Манежную), пишет Newsru.com.

«Эхо» подчеркивает, что организаторы акции не желают называть себя. Все оппозиционные силы от нее открестились. Генпрокуратура предупредила, что мероприятие незаконно. Следственный комитет накануне возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам.

На сайте «Эха» опубликована переписка корреспондента радиостанции Андрея Познякова с администратором одной из групп, где были анонсированы протестные акции. В ходе диалога аноним отказывается назвать организаторов, настаивая, что важны «убеждения» участников, а не то, кто призывает выйти на улицы.

Источник: Псковская Лента Новостей



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