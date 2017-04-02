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Парламентарии в Госдуме и Совете Федерации озаботились своим поведением

03.04.2017 08:47 ПЛН, Псков

Парламентарии в Госдуме и Совете Федерации озаботились своим поведением и решили разработать кодекс этики.

Об этом «Известиям» заявили источники, участвовавшие в заседании комиссии группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO), посвященному этой теме.

В кодексе пропишут ответственность за грубые высказывания в адрес коллег и избирателей, преждевременный уход с заседания, выкрикивание реплик с места и даже санкции за нарушение предвыборных обещаний.

«Если депутат не нарушает закон, но пренебрежительно и грубо относится к коллегам, избирателям, к СМИ - он не должен представлять Госдуму», - сказал «Известиям» Анатолий Выборный из «Единой России».

При этом пока неизвестно, что конкретно окажется под запретом и какие санкции будут применятся к нарушителям. Все попытки Госдумы прошлого созыва создать такой кодекс натыкались на критику, в частности, правого управления парламента.

У сенаторов проект кодекса, регламентирующего поведение, уже существует и в качестве санкций предусмотрены публичные извинения и лишение права участия в заседаниях Совета Федерации.

С другой стороны, эксперты скептически относятся к попыткам закрепить правила поведения депутатов. Высказывается мнение, что депутатская этика заключается в представлении интересов своих избирателей и отказе от злоупотребления служебным положением, а не в том, чтобы тихо сидеть на заседаниях.

Источник: Псковская Лента Новостей



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