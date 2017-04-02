Здоровье
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|Илья Петров (другие записи автора)
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Серпом по ГуглуУ нас тут такое дело. Начальство хочет показать корпорации Alphabet Inc (в простонародье Google), где раки зимуют. Российские СМИ пишут, что правительство может внести в законодательство поправки, которые позволят замедлять доступ к сайтам компаний, нарушивших российские законы. Дескать, многие иностранные компании не выполняют решения российских судов и госорганов, аргументируя это тем,...
Парламентарии в Госдуме и Совете Федерации озаботились своим поведением и решили разработать кодекс этики.
Об этом «Известиям» заявили источники, участвовавшие в заседании комиссии группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO), посвященному этой теме.
В кодексе пропишут ответственность за грубые высказывания в адрес коллег и избирателей, преждевременный уход с заседания, выкрикивание реплик с места и даже санкции за нарушение предвыборных обещаний.
«Если депутат не нарушает закон, но пренебрежительно и грубо относится к коллегам, избирателям, к СМИ - он не должен представлять Госдуму», - сказал «Известиям» Анатолий Выборный из «Единой России».
При этом пока неизвестно, что конкретно окажется под запретом и какие санкции будут применятся к нарушителям. Все попытки Госдумы прошлого созыва создать такой кодекс натыкались на критику, в частности, правого управления парламента.
У сенаторов проект кодекса, регламентирующего поведение, уже существует и в качестве санкций предусмотрены публичные извинения и лишение права участия в заседаниях Совета Федерации.
С другой стороны, эксперты скептически относятся к попыткам закрепить правила поведения депутатов. Высказывается мнение, что депутатская этика заключается в представлении интересов своих избирателей и отказе от злоупотребления служебным положением, а не в том, чтобы тихо сидеть на заседаниях.
Источник: Псковская Лента Новостей