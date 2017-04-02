Путин лидирует в рейтинге самых упоминаемых персон в российской прессе, на втором месте держится Трамп

Президент РФ Владимир Путин возглавляет топ-10 самых упоминаемых персон в российской прессе, за ним второй месяц подряд следует президент США Дональд Трамп. Таковы данные «Системы комплексного анализа новостей» (СКАН), созданной «Интерфаксом».

Так, по итогам марта В.Путин получил 173 309 ссылок в материалах различных российских СМИ политической и финансово-экономической направленности, а имя американского лидера упоминалось в прессе 94 225 раз.

Также в пятерке самых интересных прессе персон - председатель правительства РФ Дмитрий Медведев (59 973 ссылки), президент Украины Петр Порошенко (46 396) и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (34 190).

На шестом месте рейтинга - оппозиционер Алексей Навальный (29 317 упоминаний в СМИ), впервые попавший в топ-10 самых интересных прессе персон с сентября 2013 года.

Далее следуют: президент Белоруссии Александр Лукашенко (23 212 ссылок в прессе), бывший американский президент Барак Обама (21 847), президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (20 146), экс-президент Украины Виктор Янукович (19 760).

Значение рейтинга определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в базу данных СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.

СКАН (www.scan-interfax.ru) - продукт Международной информационной группы «Интерфакс» - обеспечивает пользователей оперативной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предоставляет уникальную возможность мониторинга и анализа текстовой информации.

В настоящее время в базе данных «СКАН» насчитывается более 23,6 тыс. наименований источников. Общее количество документов, импортированных в базу данных «СКАН», превышает 311 млн документов. Ежедневно в базу данных СКАН поступает более 240 тыс. публикаций.

Источник: Псковская Лента Новостей