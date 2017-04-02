Участникам «Школы кандидата» в Пскове предложили актуальный интерактив

В Пскове состоялось третье занятие «Школа кандидата», где участникам предложили интерактивную игру на актуальную тему. Мероприятие прошло в рамках проекта Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения, на занятие собрались псковичи, планирующие принять участие в предварительном голосовании по определению кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах в Псковскую городскую Думу, а также те, кто заинтересован в политической жизни города и региона.

Заместитель секретаря Псковского городского местного отделения партии Валерий Лесников, освещая вопросы практической работы депутатского корпуса в Псковской городской Думе, предложил участникам мероприятия провести обсуждение темы в интерактивном режиме. Слушателям «Школы кандидата» необходимо было поставить себя на место действующего депутата и определиться с позицией при обсуждении расходных статей в бюджете муниципалитета. Сложность выбора была обусловлена ответственностью при расставлении приоритетов, например в социальной сфере и сфере образования.

Также Валерий Лесников остановился на вопросах взаимодействия депутатов с исполнительной властью муниципалитета и рассказал о формировании образа народного избранника в массовом сознании жителей.

К обсуждению вопросов подключился секретарь Псковского городского МО «Единая Россия» Иван Цецерский. Он заострил внимание на тех аспектах работы городского депутата, которые требуют четко придерживаться линии, выработанной членами фракции, и когда партийная принадлежность играет не такую значимую роль.

Продолжил занятие Павел Дроздов, сотрудник Региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева. Он подробно рассказал о работе Общественной приемной и особенностях депутатского приема граждан.

Напомним, «Школа кандидата» - цикл занятий, семинаров, мастер-классов и отраслевых круглых столов, которые позволят получить нужную и важную информацию обо всех сферах нашей жизни, а также навыки проведения дебатов, агитации, общения с избирателями.

Занятия «Школа кандидата» проходят в марте и апреле во всех местных отделениях партии «Единая Россия», где будет организована процедура предварительного голосования.

Справки можно получить в Псковском городском местном исполнительном комитете партии «Единая Россия» по телефону 72-02-95.

Источник: Псковская Лента Новостей