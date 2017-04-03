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В Пскове утверждены графики проведения дебатов и встреч с избирателями участников «праймериз» «Единой России»

03.04.2017 17:08 ПЛН, Псков

Оргкомитет Псковского городского отделения партии «Единая Россия» утвердили даты, время и место проведения дебатов и встреч с избирателями участников предварительного голосования.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, на заседании организационного комитета, согласно повестке дня, были рассмотрены следующие вопросы:  об образовании счетных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей при проведении предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатов в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва; о формировании участковых счетных комиссий счетных участков, их количественного и персонального состава для проведения «праймериз» по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидатов в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва; об организации дебатов при проведении предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидатов в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва; об организации встреч с избирателями участников предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатов в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва.

График проведения дебатов при проведении предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидатов в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва

№ п/п

Место проведения

№№И.О

Дата проведения

Время проведения

Тема

дебатов

1.      

МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс», улица Байкова, дом 6

10

08.04.

11.00

Инфраструктура и ЖКХ

2.      

МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс», улица Байкова, дом 6

10

08.04.

13.00

Экология и защита окружающей среды

3.      

МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10», улица Юбилейная, дом 67а

7

09.04.

11.00

Экология и защита окружающей среды

4.      

МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10», улица Юбилейная, дом 67а

7

09.04.

13.00

Поддержка социально незащищенных слоев населения.

5.      

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 им. Героя Советского Союза генерала армии  В.Ф.Маргелова», улица  23 Июля, дом 9

2

15.04.

11.00

Доступность и качество образования

6.      

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 им. Героя Советского Союза генерала армии  В.Ф.Маргелова», улица  23 Июля, дом 9

2

15.04.

13.00

Здравоохранение и демография

7.      

МБОУ «Естественно-математический  лицей № 20»,  улица Текстильная, дом 18

13

15.04.

11.00

Здравоохранение и демография

8.      

МБОУ «Естественно-математический  лицей № 20»,  улица Текстильная,

дом 18

13

15.04.

13.00

Инфраструктура и ЖКХ

9.      

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением английского языка», улица Р. Люксембург, дом 18

6

22.04.

11.00

Здравоохранение и демография

10.  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением английского языка», улица Р. Люксембург, дом 18

6

22.04.

13.00

Инфраструктура и ЖКХ

11.  

МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 24 им. Л.И.Малякова»,  улица Печорская, дом 3

11

22.04.

11.00

Поддержка социально незащищенных слоев населения.

12.  

МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 24 им. Л.И. Малякова»,  улица Печорская, дом 3

11

22.04.

13.00

Противодействие коррупции и эффективность госрасходов

13.  

МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 9 им. А.С. Пушкина», улица Л. Толстого, дом 18

3

23.04.

11.00

Инфраструктура и ЖКХ

14.  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина», улица Л. Толстого, дом 18

3

23.04.

13.00

Экология и защита окружающей среды

15.  

МБУК «Дом офицеров», улица Комдива Кирсанова, дом 5

5

23.04.

11.00

Экономика и промышленность

16.  

МБУК «Дом офицеров», улица Комдива Кирсанова, дом 5

5

23.04.

13.00

Доступность и качество образования

17.  

МБУК «Городской  культурный центр», площадь Победы, дом 1

1

13.05.

11.00

Противодействие коррупции и эффективность госрасходов.

18.  

МБУК «Городской  культурный центр», площадь Победы, дом 1

1

13.05.

13.00

Экономика и промышленность.

19.  

ГБПОУ ПО Агротехнический колледж, Ленинградское шоссе, дом 24

4

13.05.

11.00

Поддержка социально незащищенных слоев населения.

20.  

ГБПОУ ПО Агротехнический колледж, Ленинградское шоссе, дом 24

4

13.05.

13.00

Противодействие коррупции и эффективность госрасходов

21.  

МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8», улица Западная, дом 5

9

14.05.

11.00

Доступность и качество образования

22.  

МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8», улица Западная, дом 5

9

14.05.

13.00

Здравоохранение и демография

23.  

МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 3», улица А.Алехина, дом 20

12

14.05.

11.00

Экономика и промышленность

24.  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», улица А.Алехина, дом 20

12

14.05.

13.00

Доступность и качество образования

25.  

МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный», улица Коммунальная, дом 30

8

20.05.

11.00

Противодействие коррупции и эффективность госрасходов

26.  

МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный», улица Коммунальная, дом 30

8

20.05.

13.00

Экономика и промышленность

27.  

МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей», улица Алтаева, дом 2

15

20.05.

11.00

Противодействие коррупции и эффективность госрасходов

28.  

МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей», улица Алтаева, дом 2

15

20.05.

13.00

Экономика и промышленность

29.  

МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 им. Героя России С.В.Самойлова»,  Сиреневый бульвар, дом 15

14

21.05.

11.00

Экология и защита окружающей среды

30.  

МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 им. Героя России С.В.Самойлова»,  Сиреневый бульвар, дом 15

14

21.05.

13.00

Поддержка социально незащищенных слоев населения.

 

График проведения встреч с избирателями участников предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатов в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва

 № п/п

Дата проведения

Время проведения

Место проведения

1.      

23.05.

18.30 час.

МБУК «Городской  культурный центр», площадь Победы, дом 1

2.      

22.05.

18.30 час.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 им. Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова», улица  23 Июля, дом 9

3.      

24.05.

18.30 час.

МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 9 им. А.С. Пушкина», улица  Л. Толстого, дом 18

4.      

25.05.

18.30 час.

ГБПОУ ПО Агротехнический колледж, Ленинградское шоссе, дом 24

5.      

24.05.

18.30 час.

МБУК «Дом офицеров»,  улица Комдива Кирсанова, дом 5

6.      

22.05.

18.30 час.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа    № 23 с углубленным изучением английского языка», улица Р. Люксембург, дом 18

7.      

23.05.

18.30 час.

МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства  № 10», улица Юбилейная, дом 67а

8.      

22.05.

18.30 час.

МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный», улица Коммунальная, дом 30

9.      

23.05.

18.30 час.

МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8», улица Западная, дом 5

10.  

24.05.

18.30 час.

МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс», улица Байкова, дом 6

11.  

25.05.

18.30 час.

МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 24 им. Л.И. Малякова»,  улица Печорская, дом 3

12.  

22.05.

18.30 час.

МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 3», улица А. Алехина, дом 20

13.  

23.05.

18.30 час.

МБОУ «Естественно-математический  лицей № 20»,  улица Текстильная, дом 18

14.  

24.05.

18.30 час.

МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 им. Героя России С.В. Самойлова»,  Сиреневый бульвар, дом 15

15.  

25.05.

18.30 час.

МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей», улица Алтаева, дом 2


 

Источник: Псковская Лента Новостей



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