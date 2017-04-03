В Пскове утверждены графики проведения дебатов и встреч с избирателями участников «праймериз» «Единой России»

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Оргкомитет Псковского городского отделения партии «Единая Россия» утвердили даты, время и место проведения дебатов и встреч с избирателями участников предварительного голосования.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, на заседании организационного комитета, согласно повестке дня, были рассмотрены следующие вопросы: об образовании счетных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей при проведении предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатов в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва; о формировании участковых счетных комиссий счетных участков, их количественного и персонального состава для проведения «праймериз» по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидатов в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва; об организации дебатов при проведении предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидатов в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва; об организации встреч с избирателями участников предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатов в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва.
График проведения дебатов при проведении предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидатов в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва
|
№ п/п
|
Место проведения
|
№№И.О
|
Дата проведения
|
Время проведения
|
Тема
дебатов
|
1.
|
МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс», улица Байкова, дом 6
|
10
|
08.04.
|
11.00
|
Инфраструктура и ЖКХ
|
2.
|
МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс», улица Байкова, дом 6
|
10
|
08.04.
|
13.00
|
Экология и защита окружающей среды
|
3.
|
МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10», улица Юбилейная, дом 67а
|
7
|
09.04.
|
11.00
|
Экология и защита окружающей среды
|
4.
|
МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10», улица Юбилейная, дом 67а
|
7
|
09.04.
|
13.00
|
Поддержка социально незащищенных слоев населения.
|
5.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 им. Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова», улица 23 Июля, дом 9
|
2
|
15.04.
|
11.00
|
Доступность и качество образования
|
6.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 им. Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова», улица 23 Июля, дом 9
|
2
|
15.04.
|
13.00
|
Здравоохранение и демография
|
7.
|
МБОУ «Естественно-математический лицей № 20», улица Текстильная, дом 18
|
13
|
15.04.
|
11.00
|
Здравоохранение и демография
|
8.
|
МБОУ «Естественно-математический лицей № 20», улица Текстильная,
дом 18
|
13
|
15.04.
|
13.00
|
Инфраструктура и ЖКХ
|
9.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением английского языка», улица Р. Люксембург, дом 18
|
6
|
22.04.
|
11.00
|
Здравоохранение и демография
|
10.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением английского языка», улица Р. Люксембург, дом 18
|
6
|
22.04.
|
13.00
|
Инфраструктура и ЖКХ
|
11.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 им. Л.И.Малякова», улица Печорская, дом 3
|
11
|
22.04.
|
11.00
|
Поддержка социально незащищенных слоев населения.
|
12.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 им. Л.И. Малякова», улица Печорская, дом 3
|
11
|
22.04.
|
13.00
|
Противодействие коррупции и эффективность госрасходов
|
13.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина», улица Л. Толстого, дом 18
|
3
|
23.04.
|
11.00
|
Инфраструктура и ЖКХ
|
14.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина», улица Л. Толстого, дом 18
|
3
|
23.04.
|
13.00
|
Экология и защита окружающей среды
|
15.
|
МБУК «Дом офицеров», улица Комдива Кирсанова, дом 5
|
5
|
23.04.
|
11.00
|
Экономика и промышленность
|
16.
|
МБУК «Дом офицеров», улица Комдива Кирсанова, дом 5
|
5
|
23.04.
|
13.00
|
Доступность и качество образования
|
17.
|
МБУК «Городской культурный центр», площадь Победы, дом 1
|
1
|
13.05.
|
11.00
|
Противодействие коррупции и эффективность госрасходов.
|
18.
|
МБУК «Городской культурный центр», площадь Победы, дом 1
|
1
|
13.05.
|
13.00
|
Экономика и промышленность.
|
19.
|
ГБПОУ ПО Агротехнический колледж, Ленинградское шоссе, дом 24
|
4
|
13.05.
|
11.00
|
Поддержка социально незащищенных слоев населения.
|
20.
|
ГБПОУ ПО Агротехнический колледж, Ленинградское шоссе, дом 24
|
4
|
13.05.
|
13.00
|
Противодействие коррупции и эффективность госрасходов
|
21.
|
МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8», улица Западная, дом 5
|
9
|
14.05.
|
11.00
|
Доступность и качество образования
|
22.
|
МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8», улица Западная, дом 5
|
9
|
14.05.
|
13.00
|
Здравоохранение и демография
|
23.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», улица А.Алехина, дом 20
|
12
|
14.05.
|
11.00
|
Экономика и промышленность
|
24.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», улица А.Алехина, дом 20
|
12
|
14.05.
|
13.00
|
Доступность и качество образования
|
25.
|
МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный», улица Коммунальная, дом 30
|
8
|
20.05.
|
11.00
|
Противодействие коррупции и эффективность госрасходов
|
26.
|
МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный», улица Коммунальная, дом 30
|
8
|
20.05.
|
13.00
|
Экономика и промышленность
|
27.
|
МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей», улица Алтаева, дом 2
|
15
|
20.05.
|
11.00
|
Противодействие коррупции и эффективность госрасходов
|
28.
|
МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей», улица Алтаева, дом 2
|
15
|
20.05.
|
13.00
|
Экономика и промышленность
|
29.
|
МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 им. Героя России С.В.Самойлова», Сиреневый бульвар, дом 15
|
14
|
21.05.
|
11.00
|
Экология и защита окружающей среды
|
30.
|
МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 им. Героя России С.В.Самойлова», Сиреневый бульвар, дом 15
|
14
|
21.05.
|
13.00
|
Поддержка социально незащищенных слоев населения.
График проведения встреч с избирателями участников предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатов в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва
|
№ п/п
|
Дата проведения
|
Время проведения
|
Место проведения
|
1.
|
23.05.
|
18.30 час.
|
МБУК «Городской культурный центр», площадь Победы, дом 1
|
2.
|
22.05.
|
18.30 час.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 им. Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова», улица 23 Июля, дом 9
|
3.
|
24.05.
|
18.30 час.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина», улица Л. Толстого, дом 18
|
4.
|
25.05.
|
18.30 час.
|
ГБПОУ ПО Агротехнический колледж, Ленинградское шоссе, дом 24
|
5.
|
24.05.
|
18.30 час.
|
МБУК «Дом офицеров», улица Комдива Кирсанова, дом 5
|
6.
|
22.05.
|
18.30 час.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением английского языка», улица Р. Люксембург, дом 18
|
7.
|
23.05.
|
18.30 час.
|
МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10», улица Юбилейная, дом 67а
|
8.
|
22.05.
|
18.30 час.
|
МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный», улица Коммунальная, дом 30
|
9.
|
23.05.
|
18.30 час.
|
МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8», улица Западная, дом 5
|
10.
|
24.05.
|
18.30 час.
|
МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс», улица Байкова, дом 6
|
11.
|
25.05.
|
18.30 час.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 им. Л.И. Малякова», улица Печорская, дом 3
|
12.
|
22.05.
|
18.30 час.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», улица А. Алехина, дом 20
|
13.
|
23.05.
|
18.30 час.
|
МБОУ «Естественно-математический лицей № 20», улица Текстильная, дом 18
|
14.
|
24.05.
|
18.30 час.
|
МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 им. Героя России С.В. Самойлова», Сиреневый бульвар, дом 15
|
15.
|
25.05.
|
18.30 час.
|
МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей», улица Алтаева, дом 2
Источник: Псковская Лента Новостей