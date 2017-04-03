В Пскове утверждены графики проведения дебатов и встреч с избирателями участников «праймериз» «Единой России»

Оргкомитет Псковского городского отделения партии «Единая Россия» утвердили даты, время и место проведения дебатов и встреч с избирателями участников предварительного голосования.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, на заседании организационного комитета, согласно повестке дня, были рассмотрены следующие вопросы: об образовании счетных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей при проведении предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатов в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва; о формировании участковых счетных комиссий счетных участков, их количественного и персонального состава для проведения «праймериз» по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидатов в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва; об организации дебатов при проведении предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидатов в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва; об организации встреч с избирателями участников предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатов в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва.

График проведения дебатов при проведении предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидатов в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва

№ п/п Место проведения №№И.О Дата проведения Время проведения Тема дебатов 1. МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс», улица Байкова, дом 6 10 08.04. 11.00 Инфраструктура и ЖКХ 2. МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс», улица Байкова, дом 6 10 08.04. 13.00 Экология и защита окружающей среды 3. МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10», улица Юбилейная, дом 67а 7 09.04. 11.00 Экология и защита окружающей среды 4. МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10», улица Юбилейная, дом 67а 7 09.04. 13.00 Поддержка социально незащищенных слоев населения. 5. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 им. Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова», улица 23 Июля, дом 9 2 15.04. 11.00 Доступность и качество образования 6. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 им. Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова», улица 23 Июля, дом 9 2 15.04. 13.00 Здравоохранение и демография 7. МБОУ «Естественно-математический лицей № 20», улица Текстильная, дом 18 13 15.04. 11.00 Здравоохранение и демография 8. МБОУ «Естественно-математический лицей № 20», улица Текстильная, дом 18 13 15.04. 13.00 Инфраструктура и ЖКХ 9. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением английского языка», улица Р. Люксембург, дом 18 6 22.04. 11.00 Здравоохранение и демография 10. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением английского языка», улица Р. Люксембург, дом 18 6 22.04. 13.00 Инфраструктура и ЖКХ 11. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 им. Л.И.Малякова», улица Печорская, дом 3 11 22.04. 11.00 Поддержка социально незащищенных слоев населения. 12. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 им. Л.И. Малякова», улица Печорская, дом 3 11 22.04. 13.00 Противодействие коррупции и эффективность госрасходов 13. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина», улица Л. Толстого, дом 18 3 23.04. 11.00 Инфраструктура и ЖКХ 14. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина», улица Л. Толстого, дом 18 3 23.04. 13.00 Экология и защита окружающей среды 15. МБУК «Дом офицеров», улица Комдива Кирсанова, дом 5 5 23.04. 11.00 Экономика и промышленность 16. МБУК «Дом офицеров», улица Комдива Кирсанова, дом 5 5 23.04. 13.00 Доступность и качество образования 17. МБУК «Городской культурный центр», площадь Победы, дом 1 1 13.05. 11.00 Противодействие коррупции и эффективность госрасходов. 18. МБУК «Городской культурный центр», площадь Победы, дом 1 1 13.05. 13.00 Экономика и промышленность. 19. ГБПОУ ПО Агротехнический колледж, Ленинградское шоссе, дом 24 4 13.05. 11.00 Поддержка социально незащищенных слоев населения. 20. ГБПОУ ПО Агротехнический колледж, Ленинградское шоссе, дом 24 4 13.05. 13.00 Противодействие коррупции и эффективность госрасходов 21. МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8», улица Западная, дом 5 9 14.05. 11.00 Доступность и качество образования 22. МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8», улица Западная, дом 5 9 14.05. 13.00 Здравоохранение и демография 23. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», улица А.Алехина, дом 20 12 14.05. 11.00 Экономика и промышленность 24. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», улица А.Алехина, дом 20 12 14.05. 13.00 Доступность и качество образования 25. МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный», улица Коммунальная, дом 30 8 20.05. 11.00 Противодействие коррупции и эффективность госрасходов 26. МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный», улица Коммунальная, дом 30 8 20.05. 13.00 Экономика и промышленность 27. МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей», улица Алтаева, дом 2 15 20.05. 11.00 Противодействие коррупции и эффективность госрасходов 28. МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей», улица Алтаева, дом 2 15 20.05. 13.00 Экономика и промышленность 29. МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 им. Героя России С.В.Самойлова», Сиреневый бульвар, дом 15 14 21.05. 11.00 Экология и защита окружающей среды 30. МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 им. Героя России С.В.Самойлова», Сиреневый бульвар, дом 15 14 21.05. 13.00 Поддержка социально незащищенных слоев населения.

График проведения встреч с избирателями участников предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатов в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва

№ п/п Дата проведения Время проведения Место проведения 1. 23.05. 18.30 час. МБУК «Городской культурный центр», площадь Победы, дом 1 2. 22.05. 18.30 час. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 им. Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова», улица 23 Июля, дом 9 3. 24.05. 18.30 час. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина», улица Л. Толстого, дом 18 4. 25.05. 18.30 час. ГБПОУ ПО Агротехнический колледж, Ленинградское шоссе, дом 24 5. 24.05. 18.30 час. МБУК «Дом офицеров», улица Комдива Кирсанова, дом 5 6. 22.05. 18.30 час. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением английского языка», улица Р. Люксембург, дом 18 7. 23.05. 18.30 час. МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10», улица Юбилейная, дом 67а 8. 22.05. 18.30 час. МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный», улица Коммунальная, дом 30 9. 23.05. 18.30 час. МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8», улица Западная, дом 5 10. 24.05. 18.30 час. МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс», улица Байкова, дом 6 11. 25.05. 18.30 час. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 им. Л.И. Малякова», улица Печорская, дом 3 12. 22.05. 18.30 час. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», улица А. Алехина, дом 20 13. 23.05. 18.30 час. МБОУ «Естественно-математический лицей № 20», улица Текстильная, дом 18 14. 24.05. 18.30 час. МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 им. Героя России С.В. Самойлова», Сиреневый бульвар, дом 15 15. 25.05. 18.30 час. МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей», улица Алтаева, дом 2





Источник: Псковская Лента Новостей