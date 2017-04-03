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Определились места для предварительного голосования единороссов 28 мая в Псковскую городскую Думу

03.04.2017 17:36 ПЛН, Псков

На оргкомитете Псковского городского отделения партии «Единая Россия» определили места, где будут находиться счетные участки и проходить процедура предварительного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Псковской городской Думы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Отметим, что процедура предварительного голосования пройдет 28 мая 2017 года. В Пскове всего образовано 15 счетных участков. Каждому из участков присвоен свой номер и определены границы.

№ п/п

 Номер счетного участка

Центр (адрес места нахождения), контактный телефон

Границы счетного участка (номера УИК)

 

Одномандатный избирательный округ № 1

1.                 

60.020.1.

МБУК «Городской  культурный центр»,  площадь Победы, д. 1,

8-953-246-14-27

1,2,3,4,5,6,10

Одномандатный избирательный округ № 2

2.                 

60.020.2.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 им. Героя Советского Союза Генерала армии В.Ф. Маргелова», ул.23 Июля, д.9

72-14-94

7,8,9,11,26,27

Одномандатный избирательный округ № 3

3.                 

60.020.3.

МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 9 имени А.С.Пушкина», ул.Л.Толстого, д.18

73-71-67, 73-72-66, 72-13-17

12,13,15,16,17,18,19

Одномандатный избирательный округ № 4

4.                 

60.020.4.

ГБПОУ «Псковский агротехнический колледж», Ленинградское шоссе, д.24,

8-921-112-08-10

20,21,22,23,24,25,

Одномандатный избирательный округ № 5

5.                 

60.020.5.

МБУК «Дом офицеров» г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, д.5, 74-74-27

8911-362-07-24

28,29,30,31,32,33,37,654

Одномандатный избирательный округ № 6

6.                 

60.Т20.06.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением английского языка», ул. Р. Люксембург, д.18

56-53-59, 56-49-32

34,35,36,65,66,67

Одномандатный избирательный округ № 7

7.                 

60.020.7.

МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10», ул. Юбилейная, д.67-а,

8-911-697-28-43, 29-82-37

39,40,41,42,43,89

Одномандатный избирательный округ № 8

8.                 

60.020.8.

МОУ «Лицей № 4 "Многопрофильный», ул. Коммунальная, д.30

56-56-31,56-34-61, 8-921-003-28-98

59,61,62,63,64,92

Одномандатный избирательный округ № 9

9.                 

60.020.9.

МОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8», ул. Западная, д.5

58-83-49, 65-82-28

38,55,56,57,58,60

Одномандатный избирательный округ № 10

10.             

60.020.10.

МОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс»,  ул. Байкова, д.6

55-78-28, 55-77-24

48,50,51,52,53,54

Одномандатный избирательный округ № 11

11.             

60.020.11.

МОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 24 имени Л.И. Малякова», ул. Печорская, д.3

8-911-358-24-64, 55-81-66

44,45,46,47,49

Одномандатный избирательный округ № 12

12.             

60.020.12.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» ул. Алехина, д.20,

75-01-78

68,69,70,71,72,91

Одномандатный избирательный округ № 13

13.             

60.020.13.

МБОУ «Естественно-математический лицей №20», ул. Текстильная, д.18

53-76-00, 53-75-70

73,78,81,82,83

Одномандатный избирательный округ № 14

14.             

60.020.14.

МОУ «Социально-экономический лицей 
№ 21 имени Героя России С.В.Самойлова», ул. Сиреневый бульвар, д.15,

53-84-03, 53-76-32

74,75,76,77,80,90

Одномандатный избирательный округ № 15

15.             

60.020.15.

МОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей», ул. Алтаева, д.2

53-78-01, 53-21-73

14,79,84,85,86,87,88

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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