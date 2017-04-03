Определились места для предварительного голосования единороссов 28 мая в Псковскую городскую Думу

Здоровье
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Политика
Партия «Родина» в Пскове ответила на обвинения в политических провокациях и грязных методах ведения предвыборной кампании18
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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«Руки прочь от нашего болота!»В минувшую субботу в Сквере искусств, псковичам больше известном как раздолбанный пятачок на Четырех углах, с некоторых пор считающемся у нас гайд-парком, прошел митинг против повышения кадастровой стоимости земельных участков и многократного роста земельного налога. В отличие от нашумевших акций Навального 26 марта, митинг дачников 1 апреля был разрешен властями и...
На оргкомитете Псковского городского отделения партии «Единая Россия» определили места, где будут находиться счетные участки и проходить процедура предварительного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Псковской городской Думы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.
Отметим, что процедура предварительного голосования пройдет 28 мая 2017 года. В Пскове всего образовано 15 счетных участков. Каждому из участков присвоен свой номер и определены границы.
|
№ п/п
|
Номер счетного участка
|
Центр (адрес места нахождения), контактный телефон
|
Границы счетного участка (номера УИК)
|
Одномандатный избирательный округ № 1
|
1.
|
60.020.1.
|
МБУК «Городской культурный центр», площадь Победы, д. 1,
8-953-246-14-27
|
1,2,3,4,5,6,10
|
Одномандатный избирательный округ № 2
|
2.
|
60.020.2.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 им. Героя Советского Союза Генерала армии В.Ф. Маргелова», ул.23 Июля, д.9
72-14-94
|
7,8,9,11,26,27
|
Одномандатный избирательный округ № 3
|
3.
|
60.020.3.
|
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени А.С.Пушкина», ул.Л.Толстого, д.18
73-71-67, 73-72-66, 72-13-17
|
12,13,15,16,17,18,19
|
Одномандатный избирательный округ № 4
|
4.
|
60.020.4.
|
ГБПОУ «Псковский агротехнический колледж», Ленинградское шоссе, д.24,
8-921-112-08-10
|
20,21,22,23,24,25,
|
Одномандатный избирательный округ № 5
|
5.
|
60.020.5.
|
МБУК «Дом офицеров» г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, д.5, 74-74-27
8911-362-07-24
|
28,29,30,31,32,33,37,654
|
Одномандатный избирательный округ № 6
|
6.
|
60.Т20.06.
|
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением английского языка», ул. Р. Люксембург, д.18
56-53-59, 56-49-32
|
34,35,36,65,66,67
|
Одномандатный избирательный округ № 7
|
7.
|
60.020.7.
|
МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10», ул. Юбилейная, д.67-а,
8-911-697-28-43, 29-82-37
|
39,40,41,42,43,89
|
Одномандатный избирательный округ № 8
|
8.
|
60.020.8.
|
МОУ «Лицей № 4 "Многопрофильный», ул. Коммунальная, д.30
56-56-31,56-34-61, 8-921-003-28-98
|
59,61,62,63,64,92
|
Одномандатный избирательный округ № 9
|
9.
|
60.020.9.
|
МОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8», ул. Западная, д.5
58-83-49, 65-82-28
|
38,55,56,57,58,60
|
Одномандатный избирательный округ № 10
|
10.
|
60.020.10.
|
МОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс», ул. Байкова, д.6
55-78-28, 55-77-24
|
48,50,51,52,53,54
|
Одномандатный избирательный округ № 11
|
11.
|
60.020.11.
|
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 имени Л.И. Малякова», ул. Печорская, д.3
8-911-358-24-64, 55-81-66
|
44,45,46,47,49
|
Одномандатный избирательный округ № 12
|
12.
|
60.020.12.
|
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» ул. Алехина, д.20,
75-01-78
|
68,69,70,71,72,91
|
Одномандатный избирательный округ № 13
|
13.
|
60.020.13.
|
МБОУ «Естественно-математический лицей №20», ул. Текстильная, д.18
53-76-00, 53-75-70
|
73,78,81,82,83
|
Одномандатный избирательный округ № 14
|
14.
|
60.020.14.
|
МОУ «Социально-экономический лицей
53-84-03, 53-76-32
|
74,75,76,77,80,90
|
Одномандатный избирательный округ № 15
|
15.
|
60.020.15.
|
МОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей», ул. Алтаева, д.2
53-78-01, 53-21-73
|
14,79,84,85,86,87,88
Источник: Псковская Лента Новостей