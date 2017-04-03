Определились места для предварительного голосования единороссов 28 мая в Псковскую городскую Думу

На оргкомитете Псковского городского отделения партии «Единая Россия» определили места, где будут находиться счетные участки и проходить процедура предварительного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Псковской городской Думы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Отметим, что процедура предварительного голосования пройдет 28 мая 2017 года. В Пскове всего образовано 15 счетных участков. Каждому из участков присвоен свой номер и определены границы.

№ п/п Номер счетного участка Центр (адрес места нахождения), контактный телефон Границы счетного участка (номера УИК) Одномандатный избирательный округ № 1 1. 60.020.1. МБУК «Городской культурный центр», площадь Победы, д. 1, 8-953-246-14-27 1,2,3,4,5,6,10 Одномандатный избирательный округ № 2 2. 60.020.2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 им. Героя Советского Союза Генерала армии В.Ф. Маргелова», ул.23 Июля, д.9 72-14-94 7,8,9,11,26,27 Одномандатный избирательный округ № 3 3. 60.020.3. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени А.С.Пушкина», ул.Л.Толстого, д.18 73-71-67, 73-72-66, 72-13-17 12,13,15,16,17,18,19 Одномандатный избирательный округ № 4 4. 60.020.4. ГБПОУ «Псковский агротехнический колледж», Ленинградское шоссе, д.24, 8-921-112-08-10 20,21,22,23,24,25, Одномандатный избирательный округ № 5 5. 60.020.5. МБУК «Дом офицеров» г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, д.5, 74-74-27 8911-362-07-24 28,29,30,31,32,33,37,654 Одномандатный избирательный округ № 6 6. 60.Т20.06. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением английского языка», ул. Р. Люксембург, д.18 56-53-59, 56-49-32 34,35,36,65,66,67 Одномандатный избирательный округ № 7 7. 60.020.7. МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10», ул. Юбилейная, д.67-а, 8-911-697-28-43, 29-82-37 39,40,41,42,43,89 Одномандатный избирательный округ № 8 8. 60.020.8. МОУ «Лицей № 4 "Многопрофильный», ул. Коммунальная, д.30 56-56-31,56-34-61, 8-921-003-28-98 59,61,62,63,64,92 Одномандатный избирательный округ № 9 9. 60.020.9. МОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8», ул. Западная, д.5 58-83-49, 65-82-28 38,55,56,57,58,60 Одномандатный избирательный округ № 10 10. 60.020.10. МОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс», ул. Байкова, д.6 55-78-28, 55-77-24 48,50,51,52,53,54 Одномандатный избирательный округ № 11 11. 60.020.11. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 имени Л.И. Малякова», ул. Печорская, д.3 8-911-358-24-64, 55-81-66 44,45,46,47,49 Одномандатный избирательный округ № 12 12. 60.020.12. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» ул. Алехина, д.20, 75-01-78 68,69,70,71,72,91 Одномандатный избирательный округ № 13 13. 60.020.13. МБОУ «Естественно-математический лицей №20», ул. Текстильная, д.18 53-76-00, 53-75-70 73,78,81,82,83 Одномандатный избирательный округ № 14 14. 60.020.14. МОУ «Социально-экономический лицей

№ 21 имени Героя России С.В.Самойлова», ул. Сиреневый бульвар, д.15, 53-84-03, 53-76-32 74,75,76,77,80,90 Одномандатный избирательный округ № 15 15. 60.020.15. МОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей», ул. Алтаева, д.2 53-78-01, 53-21-73 14,79,84,85,86,87,88

Источник: Псковская Лента Новостей