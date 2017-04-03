Депутат Александр Козловский: Взрыв в питерском метро - очередное напоминание о том, что ни европейцы, ни россияне не могут быть в безопасности у себя дома

Здоровье
Эксперты подготовили перечень заболеваний, оказание медпомощи при которых осуществляется бесплатно11
Политика
Депутат Александр Козловский: Взрыв в питерском метро - очередное напоминание о том, что ни европейцы, ни россияне не могут быть в безопасности у себя дома6
20 апреля начнутся дебаты с кандидатами в кандидаты от «Единой России» на выборах главы Дедовичского района3
В Дедовичах определены места предварительного голосования 28 мая по кандидату на должность главы района от «Единой России»1
Происшествия
Причиной возгорания колясок в псковском доме, предположительно, стало занесение постороннего источника огня
Два ребенка и женщина отравились угарным газом из-за возгорания четырех колясок в подъезде жилого дома в Пскове7