Депутат Александр Козловский: Взрыв в питерском метро - очередное напоминание о том, что ни европейцы, ни россияне не могут быть в безопасности у себя дома

«Взрыв в питерском метро - очередное напоминание о том, что ни европейцы, ни россияне не могут быть в безопасности у себя дома и должны соблюдать бдительность», - такое мнение высказал в своем аккаунте в Instagram депутат Государственной Думы Александр Козловский.

«Террористическая атака теперь показала, что у Европы и у России - один враг, с которым можно и нужно бороться, только объединив усилия. Только так можно поменять ситуацию кардинально. К сожалению, сейчас такое время», - написал депутат.

«Когда смотрел новости, обратил внимание на то, что некоторые таксопарки сразу же предложили свою помощь и доставляли пострадавших в больницы, а другие - задрали цены в несколько раз. К сожалению, в семье не без урода. Если человек правильно воспитан, жизненные ценности не позволяют ему наживаться на трагедиях. А другой без зазрения совести наживается на несчастьях. Кто-то, рискуя жизнью, врывается в горящий дом и спасает людей, кто-то тащит с пожарища все, что уцелело.

На мой взгляд, не надо стесняться говорить о проявлениях морального уродства: мародеров нужно наказывать - если не материально, то морально. А вот организаторы взрыва должны знать, что мы их достанем даже из-под земли и судить мы их будем по всей строгости закона! Без всякого сожаления и снисхождения! Потому что у таких преступлений нет сроков давности!» - считает Александр Козловский.

Днем 3 апреля в перегоне «Сенная площадь» – «Технологический институт» в четвертом вагоне поезда произошел взрыв мощностью 600-700 граммов в тротиловом эквиваленте. Машинист Александр Каверин довел состав до платформы «Техноложки», чем обеспечил оперативную эвакуацию выживших пассажиров. По последним данным, погибли 14 человек, в больницы города доставлен 51 пострадавший. Из-за сильных повреждений опознание некоторых жертв будет проводиться с помощью генетической экспертизы.

Источник: Псковская Лента Новостей