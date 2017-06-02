«Единая Россия» получила самый большой доход за 2016 год

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Политика
«Акценты» Донецкого: Шлосберг против Навального, шорт-лист «Единой России» и альтернатива «команде Цецерского»23
Общество
Фестивали
Два концерта в один день в рамках Пушкинского праздника дал студенческий духовой оркестр московского Института музыки им. Шнитке
НОВОСТИ
Тюменский губернатор Владимир Якушев положительно оценил опыт Псковской области по развитию туризма12
НОВОСТИ
Вопросы скоса травы и оплаты населением коммунальных услуг обсуждались на совещании УГХ с управляющими компаниями8