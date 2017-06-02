«Единая Россия» получила самый большой доход за 2016 год

За 2016 год почти все политические партии, участвовавшие в выборах в Госдуму, получили на свои счета больше средств, чем годом ранее. Об этом говорится в опубликованном Центризбиркомом финансовом отчете, пишет «Новая газета».

Доход партии «Единая Россия» в прошедшем году составил 8,2 миллиарда рублей. Из них - 3,6 миллиардов рублей были выделены из бюджета, а 4,3 миллиарда получены от спонсоров. В 2016 году у партии было 619 спонсоров (юридических лиц - ред.). Как пишет РБК, общие поступления в партию выросли почти на 3 миллиарда рублей за год.

Среди оппозиционных парламентских партий больше всех получила КПРФ - 2,19 миллиарда рублей (1,4 млрд из бюджета, 99 млн составили членские взносы, 667 млн - пожертвования). Годом ранее на счета партии поступило 1,5 миллиарда рублей.

2,18 млрд получила «Справедливая Россия», 1,3 млрд — ЛДПР.

Источник: Псковская Лента Новостей