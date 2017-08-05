Мы не должны делить людей на жителей города и жителей военгородка - депутат Александр Козловский о просьбе главы Пскова к президенту

«Мы не должны делить людей на жителей города и жителей военгородка», - сказал депутат Государственной Думы Александр Козловский, комментируя просьбу главы Пскова Ивана Цецерского, обращенную к президенту Владимиру Путину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата.

«Диалог с гражданами должен быть приоритетом в работе местных властей - так сказал наш президент на сегодняшнем заседании в Кирове. Этот принцип уже успешно реализуется в Псковской области, пути и методы такого диалога обсуждали на недавнем заседании Ассоциации малых и средних городов, которое состоялось в Великих Луках. Вернемся к этому вопросу и на Общероссийском Конгрессе муниципальных образований - в конце августа в Пскове. Сегодня глава Пскова, Иван Николаевич Цецерский, поднял на заседании наболевший вопрос о вхождении территорий военных городков в программу «Благоустроенная городская среда». Уверен, что Владимир Владимирович Путин поможет с решением этой проблемы», - сказал Александр Козловский.

«Мы не должны делить людей на жителей города и жителей военгородка - все наши земляки должны жить в комфортных и безопасных условиях. Со своей стороны, готов подключиться к этому вопросу, уверен, что и Виктор Борисович Кидяев, который всегда активно вникает в проблемы муниципалитетов, тоже не останется в стороне», - добавил Александр Козловский.

Источник: Псковская Лента Новостей