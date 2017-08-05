Сегодня: Воскресенье, 06 Августа    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Аренда Квартиры от муниципального застройщика Квартиры по 1 млн рублей Руки вверх! «Ростелеком» у вас дома «Жара в Scandinavia» Только три дня Центр доктора Бубновского в Пскове предлагает массаж спины в подарок Виктор Степанов Дмитрий Быстров о развитии малых городов, Шансон Непогода нынче в моде Псковские автосервисы выбирают запчасти из Интернет-магазина «Глэдис» Лучшая интерьерная печать в Пскове
Выбираем «кота в мешке»?

Выбираем «кота в мешке»?

Чуть больше месяца остается до дня голосования за кандидатов в депутаты Псковской гордумы. Так посмотришь — вроде всё уже понятно. Ну действительно, участники процесса известны, «чудо-тройки»...85



Мы не должны делить людей на жителей города и жителей военгородка - депутат Александр Козловский о просьбе главы Пскова к президенту

05.08.2017 22:59 ПЛН, Псков

«Мы не должны делить людей на жителей города и жителей военгородка», - сказал депутат Государственной Думы Александр Козловский, комментируя просьбу главы Пскова Ивана Цецерского, обращенную к президенту Владимиру Путину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата.

«Диалог с гражданами должен быть приоритетом в работе местных властей - так сказал наш президент на сегодняшнем заседании в Кирове. Этот принцип уже успешно реализуется в Псковской области, пути и методы такого диалога обсуждали на недавнем заседании Ассоциации малых и средних городов, которое состоялось в Великих Луках. Вернемся к этому вопросу и на Общероссийском Конгрессе муниципальных образований - в конце августа в Пскове. Сегодня глава Пскова, Иван Николаевич Цецерский, поднял на заседании наболевший вопрос о вхождении территорий военных городков в программу «Благоустроенная городская среда». Уверен, что Владимир Владимирович Путин поможет с решением этой проблемы», - сказал Александр Козловский.

«Мы не должны делить людей на жителей города и жителей военгородка - все наши земляки должны жить в комфортных и безопасных условиях. Со своей стороны, готов подключиться к этому вопросу, уверен, что и Виктор Борисович Кидяев, который всегда активно вникает в проблемы муниципалитетов, тоже не останется в стороне», - добавил Александр Козловский.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Беспокоит ли вас продление Западом санкций против России?












Loading...


Голосование

Беспокоит ли вас продление Западом санкций против России?












Календарь

«« 2017 г.
«« август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31