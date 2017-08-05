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ТИКи области проводят жеребьевки по месту расположения избирательных объединений в бюллетенях для голосования

08.08.2017 11:29 ПЛН, Псков

Территориальные избирательные комиссии Псковской области проводят жеребьевки по определению порядка размещения кратких наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших единые списки кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования на выборах в органы местного самоуправления, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме.

Так, по выборам депутатов Псковской городской Думы избирательные объединения в избирательном бюллетене будут расположены в следующем порядке: 1 - партия «Яблоко», 2 - ЛДПР, 3 - «Единая Россия», 4 - КПРФ, 5 - «Родина», 6 - «Справедливая Россия» и на 7-ом месте - «Партия пенсионеров за социальную справедливость». На выборах в Великолукскую городскую Думу в списке под №1 «Партия свободных граждан», №2 у «Яблока», №3 у «Единой России», под №4 - «Справедливая Россия», №5 у партии ЛДПР, №6 у КПРФ и замыкают список «Патриоты России».

Порядок размещение в избирательном бюллетене кандидатов в депутаты по одномандатным округам определяется в алфавитном порядке. Таким же образом размещаются кандидаты на глав муниципальных образований.

Большинство избирателей в единый день голосования получат по 2 бюллетеня - по единому партийному списку и по своему одномандатному избирательному округу.

По 3 бюллетеня - избиратели 7 районов (Дедовичском, Островском, Палкинском, Печорском, Порховском, Плюсском, Пыталовском), где пройдут выборы глав муниципальных образований.

Также по 3 бюллетеня получат избиратели г. Великие Луки, которые будут голосовать в границах одномандатного избирательного округа №8 по дополнительным выборам депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва.

Источник: Псковская Лента Новостей



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