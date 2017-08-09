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«Навстречу урнам» с Николаем Цветковым. ВИДЕО

09.08.2017 15:34 ПЛН, Псков

9 августа гостем прямого эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» стал председатель избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков. В ходе программы  «Навстречу урнам» глава облизбиркома подвел итоги этапа выдвижения и регистрации кандидатов на муниципальных выборах, а также рассказал о «правилах игры» в агитационный период. Предлагаем вашему внимание видеозапись эфира. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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