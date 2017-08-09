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«Там такие составы - ай-ай-ай»: Николай Цветков рассказал о судимостях кандидатов, которые выдвигаются на выборы в этом году 24
|Александр Савенко (другие записи автора)
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Чистосердечное признание, или Как псковские политики к Путину взывалиПсковская Лента Новостей представляет текстовую версию авторской программы Александра Савенко «Гонки по вертикали». Напомним, еженедельная передача, посвященная событиям и явлениям региональной политики, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». День добрый! Начинаем еженедельный обзор событий региональной политики - сказание о том, как наши добры-молодцы лазают по скользкому столбу...
9 августа гостем прямого эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» стал председатель избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков. В ходе программы «Навстречу урнам» глава облизбиркома подвел итоги этапа выдвижения и регистрации кандидатов на муниципальных выборах, а также рассказал о «правилах игры» в агитационный период. Предлагаем вашему внимание видеозапись эфира.
Источник: Псковская Лента Новостей