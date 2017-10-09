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Путин принял отставку главы Ивановской области Конькова

10.10.2017 11:28 ПЛН, Псков

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ивановской области Павла Конькова, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

«Принять отставку губернатора Ивановской области Конькова П.А. по собственному желанию», - говорится в тексте указа.

Президент назначил временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, занимавшего пост замглавы Минэкономразвития РФ.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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