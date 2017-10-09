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Более половины россиян готовы поддержать Путина на предстоящих выборах президента - опрос

10.10.2017 13:19 ПЛН, Псков

Почти четверть россиян не знает (21%), когда в стране пройдут следующие выборы президента РФ, или ошибочно называют месяц и год проведения голосования (3%), сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».

Верно указать время проведения президентских выборов в РФ (март 2018 года) смогли 44% россиян, еще 32% смогли назвать правильно только год.

Если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье, то большинство респондентов проголосовали бы за действующего лидера Владимира Путина - 52% всех опрошенных и 64% от тех, кто заявил о готовности принять участие в голосовании.

Поддержать лидера ЛДПР Владимира Жириновского планируют по 2% респондентов, также как и лидера КПРФ Геннадия Зюганова (2% россиян в целом и 2% тех, кто готов голосовать).

1% опрошенных намерены отдать свои голоса за оппозиционера Алексея Навального.

Менее 1% россиян поддерживают премьера Дмитрия Медведева, председателя федерального политкомитета «Яблока» Григория Явлинского, лидера «Справедливой России» Сергея Миронова и главу Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Социологи также поинтересовались у россиян, кого бы они хотели видеть следующим президентом, если В.Путин не будет участвовать выборах. Затруднились ответить на вопрос 55% опрошенных.

Остальные назвали Д.Медведева (8%), В.Жириновского и С.Шойгу (по 6%), Г.Зюганова (4%), С.Лаврова и А.Навального (по 2%), С.Миронова, С.Собянина и Г.Явлинского (по 1%). Еще 7% сказали, что таких политиков нет.

Опрос проведен 15-19 сентября среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Очередные выборы президента РФ пройдут в 2018 году. Согласно ст. 81 Конституции РФ, президент РФ избирается сроком на шесть лет. Одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд.

Действующий президент РФ В.Путин был избран на этот пост в 2012 году на шесть лет после внесения изменений в Основной закон.

В.Путин пока не объявлял о своем решении участвовать в президентских выборах 2018 года.

Источник: Псковская Лента Новостей



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