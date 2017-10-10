Игорь Калашников вновь будет претендовать на должность главы администрации Пскова

Еще три претендента на должность сити-менеджера Пскова подали документы. Это и.п. главы администрации города Игорь Калашников, генеральный директор ООО «Версаль & К» Иван Мешков и депутат Псковской городской Думы Сергей Федоров. Их зарегистрировала секретарь конкурсной комиссии, депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Игорь Викторович Калашников родился в 1954 году в Печорском районе Псковской области. В 1976 году окончил Таллинский политехнический институт по специальности инженер-механик автомобильного транспорта. Затем заочно получил ещё два высших образования: в Санкт-Петербургском инженерно-экономическом институте им. Пальмиро Тольятти по специальности инженер-экономист автомобильного транспорта и в Академии Министерства внутренних дел по специальности юриспруденция. В органах МВД, куда был направлен после окончания института, прослужил до 2009 года, в том числе заместителем начальника Псковского областного Управления внутренних дел по тылу. Имеет правительственные награды, удостоен именного оружия. Присвоено звание «Заслуженный работник МВД». Занимал должности первого заместителя Главы Администрации Пскова, Главы Великолукского района. С 1 августа 2013 года вступил в должность Главы Администрации города Пскова. Женат. Имеет двух взрослых сыновей.

Иван Александрович Мешков родился в городе Жодино (Белоруссия) в 1981 году, в Псков семья переехала в 1993 году. Имеет высшее образование, окончил факультет «Государственного и муниципального управления» Псковского политехнического института, получил квалификацию менеджера (муниципальной и государственной службы). Трудовую деятельность начал в 2001 году, работал на различных должностях в коммерческих структурах, в настоящее время является генеральным директором строительной компании «Версаль & К». Ведет общественную деятельность, будучи членом Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Женат, воспитывает двоих детей.

Сергей Алексеевич Федоров родился в 1964 году Ленинграде, окончил Ленинградский ордена Ленина политехнический институт им. М.И. Калинина. Работал на различных должностях, начиная от слесаря до главного инженера, возглавлял автомобильную службу в одном из государственных органов РФ, затем был индивидуальным предпринимателем. В настоящее время является помощником депутата Псковского областного Собрания. Секретарь Псковского горкома КПРФ. Женат, воспитывает двоих детей.

Напомним, подать документы претенденты могут до 11 октября включительно с 16.00 до 18.00 в здании Псковской городской Думы. Затем конкурсная комиссия проведет два этапа конкурса – заочный (конкурс документов) и очный (собеседование) и выставит участникам баллы. После чего все претенденты, вне зависимости от количества набранных баллов, представляются Псковской городской Думе для назначения на должность главы администрации.

Источник: Псковская Лента Новостей