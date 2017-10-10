Сегодня: Среда, 11 Октября    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Козловский о кредитной политике Секция баскетбола Как ответить на «неудобные» вопросы взрослеющей дочери? Сделай подарок любимой учительнице 27 сентября Автоцентр «Эльва»: Любой автомобиль «КIА» в зачет нового Ford или Skoda - это реально! Ниже не будет! Балтийский лизинг Будь в форме-7 Аренда Фит-модель «Охота на свалки» Лучшая интерьерная печать в Пскове «Авентин-Псков» приглашает на День открытых дверей
Сергей Неверов избран главой думской фракции «единороссов»

Сергей Неверов избран главой думской фракции «единороссов»

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов в понедельник на собрании фракции «Единая Россия» избран ее руководителем; таким образом, парламентское большинство поддержало кадровое предложение лидера партии Дмитрия Медведева, пишет...35



Депутатские полномочия Владимира Васильева досрочно прекращены

11.10.2017 10:24 ПЛН, Псков

Госдума в среду досрочно прекратила депутатские полномочия «единоросса» Владимира Васильева в связи с назначением его временно исполняющим обязанности главы Дагестана, пишет «Интерфакс».

В Госдуме он занимал посты лидера парламентского большинства, вице-спикера.

После ухода В.Васильева фракцию «Единой России» возглавил вице-спикер Сергей Неверов.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Одобряете ли вы усилия властей по противодействию протестным акциям?












Loading...


Голосование

Одобряете ли вы усилия властей по противодействию протестным акциям?












Календарь

«« 2017 г.
«« октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31