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Псковский сторонник Навального написал заявление на организатора акции «Трезвой России»

11.10.2017 13:59 ПЛН, Псков

Сторонник оппозиционера Алексея Навального Николай Кузьмин, задержанный на несанкционированном митинге 7 октября в Пскове, написал заявление в полицию на организатора публичного мероприятия «Трезвой России», которое было согласовано с администрацией области и проводилось на Октябрьской площади одновременно с акцией «За Навального».

Суть заявления в том, что организатор акции в поддержку общественной инициативы о повышении минимального возраста продажи алкоголя в регионе с 18 до 21 года Дмитрий Яковлев, по словам Николая Кузьмина, присутствовал на публичном мероприятии без соответствующего бейджа. «Сам я за подобное "преступление" получил 10 000 штрафа в этом году», - пояснил оппозиционер.

Напомним, что Николай Кузьмин был оштрафован за отсутствие бейджа организатора акции «Он вам не Димон», которая состоялась в марте у псковского кинотеатра «Октябрь». 

Источник: Псковская Лента Новостей



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