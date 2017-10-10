Псковский сторонник Навального написал заявление на организатора акции «Трезвой России»

|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Куб в кустах, или Подвиг инспектора Бубнова«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. История, которую я собираюсь вам рассказать, многим уже известна из пабликов псковского штаба Навального....
Сторонник оппозиционера Алексея Навального Николай Кузьмин, задержанный на несанкционированном митинге 7 октября в Пскове, написал заявление в полицию на организатора публичного мероприятия «Трезвой России», которое было согласовано с администрацией области и проводилось на Октябрьской площади одновременно с акцией «За Навального».
Суть заявления в том, что организатор акции в поддержку общественной инициативы о повышении минимального возраста продажи алкоголя в регионе с 18 до 21 года Дмитрий Яковлев, по словам Николая Кузьмина, присутствовал на публичном мероприятии без соответствующего бейджа. «Сам я за подобное "преступление" получил 10 000 штрафа в этом году», - пояснил оппозиционер.
Напомним, что Николай Кузьмин был оштрафован за отсутствие бейджа организатора акции «Он вам не Димон», которая состоялась в марте у псковского кинотеатра «Октябрь».
Источник: Псковская Лента Новостей