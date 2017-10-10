Юрий Каныгин не намерен переизбираться на пост регионального координатора «Открытой России»

Юрий Каныгин не намерен переизбираться на пост регионального координатора общественного движения «Открытая Россия». Об этом он сообщил в интервью Псковской Ленте Новостей, комментируя слухи о том, что он намерен сложить полномочия регионального координатора движения.

«Это слухи. Я буду в этой должности до января, а потом намерен ее покинуть - у нас сменяемость»», - пояснил Юрий Каныгин, имея в виду, что, в соответствии с Уставом движения, региональный координатор избирается сроком на один год. При этом он особо подчеркнул, что его желание не претендовать вновь на пост регионального координатора не связано с разочарованием в «Открытой России». «Новым руководителем я не стану, и не потому, что меня что-то не устраивает, а потому, что я считаю, что должна быть сменяемость», - отметил Каныгин.

Он также добавил, что видит несколько кандидатов, которые могут претендовать на пост регионального координатора «Открытой России», но воздержался назвать конкретные имена.

Напомним, Юрий Каныгин родился 24 марта 1989 года. Окончил инженерно-строительный факультет Псковского политехнического института. Являлся руководителем Псковского областного отделения Национал-демократической партии. 14 марта текущего года избран

региональным координатором общественного движения «Открытая Россия».

7 октября был задержан на выходе из собственного дома «за незаконную агитацию» и направлен в ОВД для дачи показаний. Задержание было осуществлено по заявлению члена партии «Родина» Игоря Иванова, который сообщил начальнику городской полиции о якобы готовящейся акции и размещении на Ольгинском мосту незаконной агитации.

Как Юрий Каныгин пояснил Псковской Ленте Новостей, у него был изъят баннер, ведется проверка. Он написал встречную жалобу и надеется, что ясность по данной ситуации появится в ноябре.

Источник: Псковская Лента Новостей