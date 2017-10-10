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Сергей Неверов избран главой думской фракции «единороссов»

Сергей Неверов избран главой думской фракции «единороссов»

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов в понедельник на собрании фракции «Единая Россия» избран ее руководителем; таким образом, парламентское большинство поддержало кадровое предложение лидера партии Дмитрия Медведева, пишет...40



Обсуждение кадровых перестановок в руководстве «Единой России» пройдет 13 октября

11.10.2017 16:32 ПЛН, Псков

Заседание Генерального совета партии «Единая Россия» и заседание президиума Генерального совета партии «Единая Россия», посвященные кадровым вопросам, запланированы на пятницу, 13 октября, сообщили «Интерфаксу» в среду в пресс-службе партии.

После того, как глава фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев стал врио главы Дагестана, фракцию «единороссов» возглавил вице-спикер Сергей Неверов. Он пообещал попросить председателя партии Дмитрия Медведева о снятии с него полномочий секретаря генсовета «Единой России».

Как предполагается, «Единая Россия» рассмотрит также вопрос о сложении полномочий главы Центрального исполкома партии Владимира Бурматова, который утвержден Госдумой на пост председателя комитета по экологии и охране окружающей среды.

Источник: Псковская Лента Новостей



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