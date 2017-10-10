Обсуждение кадровых перестановок в руководстве «Единой России» пройдет 13 октября

Заседание Генерального совета партии «Единая Россия» и заседание президиума Генерального совета партии «Единая Россия», посвященные кадровым вопросам, запланированы на пятницу, 13 октября, сообщили «Интерфаксу» в среду в пресс-службе партии.

После того, как глава фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев стал врио главы Дагестана, фракцию «единороссов» возглавил вице-спикер Сергей Неверов. Он пообещал попросить председателя партии Дмитрия Медведева о снятии с него полномочий секретаря генсовета «Единой России».

Как предполагается, «Единая Россия» рассмотрит также вопрос о сложении полномочий главы Центрального исполкома партии Владимира Бурматова, который утвержден Госдумой на пост председателя комитета по экологии и охране окружающей среды.

Источник: Псковская Лента Новостей