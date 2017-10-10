Обсуждение кадровых перестановок в руководстве «Единой России» пройдет 13 октября

|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Куб в кустах, или Подвиг инспектора Бубнова«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. История, которую я собираюсь вам рассказать, многим уже известна из пабликов псковского штаба Навального....
Заседание Генерального совета партии «Единая Россия» и заседание президиума Генерального совета партии «Единая Россия», посвященные кадровым вопросам, запланированы на пятницу, 13 октября, сообщили «Интерфаксу» в среду в пресс-службе партии.
После того, как глава фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев стал врио главы Дагестана, фракцию «единороссов» возглавил вице-спикер Сергей Неверов. Он пообещал попросить председателя партии Дмитрия Медведева о снятии с него полномочий секретаря генсовета «Единой России».
Как предполагается, «Единая Россия» рассмотрит также вопрос о сложении полномочий главы Центрального исполкома партии Владимира Бурматова, который утвержден Госдумой на пост председателя комитета по экологии и охране окружающей среды.
Источник: Псковская Лента Новостей