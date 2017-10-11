На должность главы администрации Пскова претендуют пять человек

|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Куб в кустах, или Подвиг инспектора Бубнова«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. История, которую я собираюсь вам рассказать, многим уже известна из пабликов псковского штаба Навального....
Сегодня, 11 октября, завершился приём документов на конкурс по замещению должности главы администрации Пскова. Как сообщает пресс-служба главы города, всего секретарь конкурсной комиссии депутат Псковской городской Думы Ольга Фёдорова зарегистрировала пять претендентов.
Ранее подали документы Игорь Калашников, Вадим Петрухин, Иван Мешков и Сергей Фёдоров. Сегодня к ним присоединился Андрей Горюнов. Он родился в 1967 году в Пскове. В 1991 году окончил Даугавпилсское высшее военное авиационное инженерное училище. Работал в коммерческих структурах и в течение трёх лет трудился в комитете экономического развития Администрации Пскова. В настоящее время является директором ООО «МастерТур». Женат, имеет взрослого сына.
Теперь конкурсная комиссия 20 октября проведёт два этапа конкурса – вначале заочный (конкурс документов), затем очный (собеседование) и выставит участникам баллы. После этого все претенденты, вне зависимости от количества набранных баллов, будут представлены Псковской городской Думе на ближайшей сессии для назначения на должность главы администрации.
Источник: Псковская Лента Новостей