Сегодня: Четверг, 12 Октября    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Аренда Автоцентр «Эльва»: Любой автомобиль «КIА» в зачет нового Ford или Skoda - это реально! 27 сентября Балтийский лизинг Секция баскетбола Фит-модель Козловский о кредитной политике 7 причин платить за газ вовремя Будь в форме-7 Сделай подарок любимой учительнице Как ответить на «неудобные» вопросы взрослеющей дочери? Ниже не будет! «Охота на свалки» «Авентин-Псков» приглашает на День открытых дверей Лучшая интерьерная печать в Пскове
Сергей Неверов избран главой думской фракции «единороссов»

Сергей Неверов избран главой думской фракции «единороссов»

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов в понедельник на собрании фракции «Единая Россия» избран ее руководителем; таким образом, парламентское большинство поддержало кадровое предложение лидера партии Дмитрия Медведева, пишет...41



На должность главы администрации Пскова претендуют пять человек

11.10.2017 21:11 ПЛН, Псков

Сегодня, 11 октября, завершился приём документов на конкурс по замещению должности главы администрации Пскова. Как сообщает пресс-служба главы города, всего секретарь конкурсной комиссии депутат Псковской городской Думы Ольга Фёдорова зарегистрировала пять претендентов.

Ранее подали документы Игорь Калашников, Вадим Петрухин, Иван Мешков и Сергей Фёдоров. Сегодня к ним присоединился Андрей Горюнов. Он родился в 1967 году в Пскове. В 1991 году окончил Даугавпилсское высшее военное авиационное инженерное училище. Работал в коммерческих структурах и в течение трёх лет трудился в комитете экономического развития Администрации Пскова. В настоящее время является директором ООО «МастерТур». Женат, имеет взрослого сына.

Теперь конкурсная комиссия 20 октября проведёт два этапа конкурса – вначале заочный (конкурс документов), затем очный (собеседование) и выставит участникам баллы. После этого все претенденты, вне зависимости от количества набранных баллов, будут представлены Псковской городской Думе на ближайшей сессии для назначения на должность главы администрации.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 17 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Одобряете ли вы усилия властей по противодействию протестным акциям?












Loading...


Голосование

Одобряете ли вы усилия властей по противодействию протестным акциям?












Календарь

«« 2017 г.
«« октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31