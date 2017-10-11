На должность главы администрации Пскова претендуют пять человек

Сегодня, 11 октября, завершился приём документов на конкурс по замещению должности главы администрации Пскова. Как сообщает пресс-служба главы города, всего секретарь конкурсной комиссии депутат Псковской городской Думы Ольга Фёдорова зарегистрировала пять претендентов.

Ранее подали документы Игорь Калашников, Вадим Петрухин, Иван Мешков и Сергей Фёдоров. Сегодня к ним присоединился Андрей Горюнов. Он родился в 1967 году в Пскове. В 1991 году окончил Даугавпилсское высшее военное авиационное инженерное училище. Работал в коммерческих структурах и в течение трёх лет трудился в комитете экономического развития Администрации Пскова. В настоящее время является директором ООО «МастерТур». Женат, имеет взрослого сына.

Теперь конкурсная комиссия 20 октября проведёт два этапа конкурса – вначале заочный (конкурс документов), затем очный (собеседование) и выставит участникам баллы. После этого все претенденты, вне зависимости от количества набранных баллов, будут представлены Псковской городской Думе на ближайшей сессии для назначения на должность главы администрации.

Источник: Псковская Лента Новостей