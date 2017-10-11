Ротация губернаторов соответствует обновленной стратегии социально-экономического развития России - Матвиенко

Ротация губернаторов происходит потому, что в стране востребована новая движущая сила, это встряска, необходимая для решения новых задач, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Смена губернаторов происходит не потому, что прежние были недостаточно профессиональными или недобросовестными. Известно, что при желании критике можно подвергнуть каждого. Тем более, человека, несущего ответственность за регион. Речь о том, что страна вступила в этап, когда востребована новая движущая сила. Новая по менталитету, видению проблем и подходам к их решению, заряженная на активные нестандартные действия, поддержку общественной инициативы», - сказала В.Матвиенко в интервью газете «Известия», опубликованном на сайте издания.

По ее мнению, такая ротация, пойдёт на пользу, «поскольку это своего рода встряска: надо мыслить и действовать иначе, надо двигаться вперёд, нужны новые усилия».

«Это плановая ротация, соответствующая обновлённой стратегии социально-экономического развития России. Мы направляем усилия на модернизацию структуры хозяйства, создание цифровой экономики, внедрение передовых технологий, новых подходов в государственном и корпоративном управлении. Понятно, что успешное решение этих очень непростых задач в большой степени зависит от кадрового обеспечения работы», - отметила спикер.

По ее мнению, обновление региональных элит - естественный и абсолютно правильный процесс, который выстраивается под новые задачи.

Источник: Псковская Лента Новостей