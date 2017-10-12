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Андрей Турчак освобожден от должности губернатора

Андрей Турчак освобожден от должности губернатора

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Псковской области Андрея Турчака. На официальном сайте президента сообщается, что Турчак покинул пост по собственному желанию.  ..107



Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым

12.10.2017 13:29 ПЛН, Псков

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Ведерниковым, в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Напомним, глава государства подписал Указ, в соответствии с которым Андрей Турчак освобожден от должности губернатора по собственному желанию.

Михаил Ведерников ранее работал заместителем полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Родился 7 марта 1975 года в Выборге.

В 1998 году окончил Северо-Западную академию государственной службы Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 2000 г. - первый заместитель председателя РО ООО «Молодежное Единство» Ленинградской области.

2001-2005 гг. - депутат муниципального собрания муниципального образования «Выборгский район Ленинградской области».

2005-2009 гг. - депутат Совета депутатов муниципального образования «Выборгское городское поселение».

2006-2010 гг. - председатель Общественной молодежной палаты при Законодательном Собрании Ленинградской области.

2007-2010 гг. - заместитель, первый заместитель руководителя Регионального исполкома Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

С марта 2010 г. - советник департамента региональной политики Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике.

С февраля 2012 года - начальник департамента по работе с регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Управления президента Российской Федерации по внутренней политике.

27 декабря 2012 года назначен заместителем полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, с февраля 2017 - заместителем полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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cюжет:
Андрей Турчак покинул пост губернатора Псковской области


 

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