Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Ведерниковым, в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Напомним, глава государства подписал Указ, в соответствии с которым Андрей Турчак освобожден от должности губернатора по собственному желанию.

Михаил Ведерников ранее работал заместителем полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Родился 7 марта 1975 года в Выборге.

В 1998 году окончил Северо-Западную академию государственной службы Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 2000 г. - первый заместитель председателя РО ООО «Молодежное Единство» Ленинградской области.

2001-2005 гг. - депутат муниципального собрания муниципального образования «Выборгский район Ленинградской области».

2005-2009 гг. - депутат Совета депутатов муниципального образования «Выборгское городское поселение».

2006-2010 гг. - председатель Общественной молодежной палаты при Законодательном Собрании Ленинградской области.

2007-2010 гг. - заместитель, первый заместитель руководителя Регионального исполкома Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

С марта 2010 г. - советник департамента региональной политики Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике.

С февраля 2012 года - начальник департамента по работе с регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Управления президента Российской Федерации по внутренней политике.

27 декабря 2012 года назначен заместителем полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, с февраля 2017 - заместителем полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Источник: Псковская Лента Новостей