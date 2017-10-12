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Андрей Турчак освобожден от должности губернатора

Андрей Турчак освобожден от должности губернатора

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Псковской области Андрея Турчака. На официальном сайте президента сообщается, что Турчак покинул пост по собственному желанию.  ..107



Елена Бибикова убеждена, что Андрей Турчак не порвет связь с Псковской области

12.10.2017 13:48 ПЛН, Псков

Член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибкова убеждена, что экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак не порвет связь с регионом. Об этом она сообщила в комментарии для Псковской Ленты Новостей. 
 
 
«Жизнь продолжается, будем надеяться, что все будет хорошо,  и Андрей Анатольевич никогда не оставит регион. Он работал здесь с удовольствием. Лично глубоко убеждена, что Андрей Анатольевич не ушел из региона навсегда, он будет с нами», - сказала она. 
 
Елена Бибикова, назначенная на пост сенатора от губернатора Псковской области, отметила, что ее жизнь с его уходом с должности поменяется. «Моя судьба, конечно, зависит от этого, потому что меня назначал губернатор. Новый губернатор будет назначать нового человека», - заявила сенатор. 
 
Представитель Псковской области в Совфеде добавила, что не знакома с и.о. губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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Андрей Турчак покинул пост губернатора Псковской области


 

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