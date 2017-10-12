Елена Бибикова убеждена, что Андрей Турчак не порвет связь с Псковской области

Член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибкова убеждена, что экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак не порвет связь с регионом. Об этом она сообщила в комментарии для Псковской Ленты Новостей.

«Жизнь продолжается, будем надеяться, что все будет хорошо, и Андрей Анатольевич никогда не оставит регион. Он работал здесь с удовольствием. Лично глубоко убеждена, что Андрей Анатольевич не ушел из региона навсегда, он будет с нами», - сказала она.

Елена Бибикова, назначенная на пост сенатора от губернатора Псковской области, отметила, что ее жизнь с его уходом с должности поменяется. «Моя судьба, конечно, зависит от этого, потому что меня назначал губернатор. Новый губернатор будет назначать нового человека», - заявила сенатор.

Представитель Псковской области в Совфеде добавила, что не знакома с и.о. губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Источник: Псковская Лента Новостей