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Андрей Турчак освобожден от должности губернатора

Андрей Турчак освобожден от должности губернатора

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Псковской области Андрея Турчака. На официальном сайте президента сообщается, что Турчак покинул пост по собственному желанию.  ..107



Андрей Турчак стал и.о. секретаря генсовета «Единой России»

12.10.2017 13:51 ПЛН, Псков

Премьер РФ Дмитрий Медведев, возглавляющий партию «Единая Россия», назначил бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака исполняющим обязанности секретаря генсовета партии.

«В соответствии с уставом, я сейчас вас назначаю исполняющим обязанности секретаря генерального совета, а впоследствии вашу кандидатуру рассмотрит съезд партии», - сказал Д.Медведев на встрече с А.Турчаком, пишет «Интерфакс».

Д.Медведев напомнил, что уже обсуждал с А.Турчаком на минувшей неделе возможности его перехода на пост секретаря генсовета «Единой России». «Сейчас это стало юридически возможным», - добавил Д.Медведев.

В свою очередь А.Турчак поблагодарил главу правительства за доверие. Он отметил, что партия пользуется большой поддержкой населения, которую нужно сохранить и приумножить.

«У нас впереди главное политическое событие - выборы президента Российской Федерации. Работы много. Я готов», - сказал А.Турчак.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в четверг сообщил, что Владимир Путин освободил А.Турчака от должности губернатора Псковской области по собственному желанию.

Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что председатель партии «Единая Россия» Д.Медведев в ближайшее время примет решение по кандидатуре врио секретаря генсовета партии вместо досрочно прекратившего свои полномочия Сергея Неверова.

С.Неверов занял пост лидера фракции «Единой России» в Госдуме вместо Владимира Васильева, назначенного врио главы Дагестана.

Источник: Псковская Лента Новостей



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Андрей Турчак покинул пост губернатора Псковской области


 

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