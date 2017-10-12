Андрей Турчак стал и.о. секретаря генсовета «Единой России»

Премьер РФ Дмитрий Медведев, возглавляющий партию «Единая Россия», назначил бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака исполняющим обязанности секретаря генсовета партии.

«В соответствии с уставом, я сейчас вас назначаю исполняющим обязанности секретаря генерального совета, а впоследствии вашу кандидатуру рассмотрит съезд партии», - сказал Д.Медведев на встрече с А.Турчаком, пишет «Интерфакс».

Д.Медведев напомнил, что уже обсуждал с А.Турчаком на минувшей неделе возможности его перехода на пост секретаря генсовета «Единой России». «Сейчас это стало юридически возможным», - добавил Д.Медведев.

В свою очередь А.Турчак поблагодарил главу правительства за доверие. Он отметил, что партия пользуется большой поддержкой населения, которую нужно сохранить и приумножить.

«У нас впереди главное политическое событие - выборы президента Российской Федерации. Работы много. Я готов», - сказал А.Турчак.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в четверг сообщил, что Владимир Путин освободил А.Турчака от должности губернатора Псковской области по собственному желанию.

Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что председатель партии «Единая Россия» Д.Медведев в ближайшее время примет решение по кандидатуре врио секретаря генсовета партии вместо досрочно прекратившего свои полномочия Сергея Неверова.

С.Неверов занял пост лидера фракции «Единой России» в Госдуме вместо Владимира Васильева, назначенного врио главы Дагестана.

Источник: Псковская Лента Новостей