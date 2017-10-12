Андрей Турчак сделал за 8 лет на посту губернатора столько, сколько не было сделано за предыдущие 18 - Борис Полозов

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Борис Полозов уверен, что за время работы Андрея Турчака на посту губернатора Псковской области, регион приобрел очень многое. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, комментируя отставку главы региона.

«Я неоднократно говорил, что Андреем Турчаком проделана огромная работа на посту губернатора. За более чем восемь лет он сделал столько, сколько не было сделано за предыдущие, скажем, 18 лет. То, что он подвергался критике, то тут могу сказать одно: «Не подвергается критике лишь тот, кто ничего не делает», - прокомментировал он.

Что касается назначения Михаила Ведерникова на пост врио главы региона, то тут Борис Полозов от комментариев воздержался, потому что с предложенной президентом Владимиром Путиным кандидатурой еще не знаком. Однако он отметил, что уверен, что «в Кремле думали, прежде чем назначить кого-то на пост исполняющего обязанности губернатора».

«Мне хочется надеяться, что этот человек достаточно к этому подготовлен. Но поскольку это будет новый человек, потребуется определенное время, чтобы сформировалась и новая команда. Сейчас верстается бюджет, все это накладывается одно на другое, но будем работать с тем, кто назначен. Говорить о своевременности или несвоевременности ротации губернаторов не приходится. Но некоторые сложности в работе неизбежны», - высказался зампред областного Собрания депутатов.

При этом Борис Полозов считает, что ротация глав регионов – это правильное и необходимое решение. «Те два срока, которые определены для губернаторов, вполне оптимальны», - резюмировал он.

Источник: Псковская Лента Новостей