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Андрей Турчак освобожден от должности губернатора

Андрей Турчак освобожден от должности губернатора

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Псковской области Андрея Турчака. На официальном сайте президента сообщается, что Турчак покинул пост по собственному желанию.  ..107



Олег Брячак: Отставка Андрея Турчака - закономерный итог его некомпетентной работы и нашей с ним борьбы

12.10.2017 14:13 ПЛН, Псков

Отставка Андрея Турчака с поста губернатора Псковской области - закономерный итог его некомпетентной работы в псковском регионе и непримиримой борьбы с ним со стороны оппозиции. Об этом заявил в интервью Псковской Ленте Новостей лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак.

«Его отставка - результат его неумелых, некомпетентных, корявых действий на посту руководителя региона, в результате которых наш регион стал беднейшим в России, одним из самых закредитованных, - убежден лидер «эсеров». - В нашем регионе ликовали банкиры, которые получали в год более миллиарда бюджетных денег из-за взятых областью кредитов, а население в виду такой политики нашего "недогубернатора" просто-напросто вымирало».

«Я не раз говорил, что буду бороться с этим человеком до тех пор, пока либо он нейтрализует меня, либо я уберу его. И вот одна из причин того, что теперь его не будет в регионе, - это непримиримая позиция партии «Справедливая Россия» и оппозиции в целом по отношению к Турчаку, обоснованная критика в его адрес с применением цифр. Сколько писем мы написали президенту и премьер-министру, сколько пикетов провели за его отставку! Все это фиксируется на федеральном уровне», - отметил Брячак.

«В преддверии президентских выборов вот такой руководитель региона президенту вряд ли интересен, поэтому это закономерный итог его некомпетентной работы и нашей с ним борьбы», - резюмировал он.

Олег Брячак также отметил, что у него нет тревоги за регион в связи с назначением врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. «У меня не может быть тревоги в связи с его назначением, потому что я его не знаю, но думаю, что он вряд ли будет работать хуже Турчака. Надеюсь, что он эффективный менеджер, и мы, конечно, же будем подавать ему свое видение развития нашего региона, пытаться помочь каким-то образом новому руководителю и смотреть, как у него будет получаться», - отметил лидер псковских «эсеров».

Источник: Псковская Лента Новостей



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Андрей Турчак покинул пост губернатора Псковской области


 

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