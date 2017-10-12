Олег Брячак: Отставка Андрея Турчака - закономерный итог его некомпетентной работы и нашей с ним борьбы

Отставка Андрея Турчака с поста губернатора Псковской области - закономерный итог его некомпетентной работы в псковском регионе и непримиримой борьбы с ним со стороны оппозиции. Об этом заявил в интервью Псковской Ленте Новостей лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак.

«Его отставка - результат его неумелых, некомпетентных, корявых действий на посту руководителя региона, в результате которых наш регион стал беднейшим в России, одним из самых закредитованных, - убежден лидер «эсеров». - В нашем регионе ликовали банкиры, которые получали в год более миллиарда бюджетных денег из-за взятых областью кредитов, а население в виду такой политики нашего "недогубернатора" просто-напросто вымирало».

«Я не раз говорил, что буду бороться с этим человеком до тех пор, пока либо он нейтрализует меня, либо я уберу его. И вот одна из причин того, что теперь его не будет в регионе, - это непримиримая позиция партии «Справедливая Россия» и оппозиции в целом по отношению к Турчаку, обоснованная критика в его адрес с применением цифр. Сколько писем мы написали президенту и премьер-министру, сколько пикетов провели за его отставку! Все это фиксируется на федеральном уровне», - отметил Брячак.

«В преддверии президентских выборов вот такой руководитель региона президенту вряд ли интересен, поэтому это закономерный итог его некомпетентной работы и нашей с ним борьбы», - резюмировал он.

Олег Брячак также отметил, что у него нет тревоги за регион в связи с назначением врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. «У меня не может быть тревоги в связи с его назначением, потому что я его не знаю, но думаю, что он вряд ли будет работать хуже Турчака. Надеюсь, что он эффективный менеджер, и мы, конечно, же будем подавать ему свое видение развития нашего региона, пытаться помочь каким-то образом новому руководителю и смотреть, как у него будет получаться», - отметил лидер псковских «эсеров».

Источник: Псковская Лента Новостей