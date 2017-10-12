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Андрей Турчак освобожден от должности губернатора

Андрей Турчак освобожден от должности губернатора

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Псковской области Андрея Турчака. На официальном сайте президента сообщается, что Турчак покинул пост по собственному желанию.  ..107



Александр Козловский пообещал оказывать Михаилу Ведерникову помощь и поддержку

12.10.2017 14:26 ПЛН, Псков

Депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский пообещал оказывать и. о. губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову помощь и поддержку. Об этом он заявил в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей, комментируя отставку Андрея Турчака.
 
 
«Новость о том, что Андрей Анатольевич (Турчак - прим. ред.) переходит на новую работу, ожидаемая. Работа гораздо сложнее, ответственнее. В целом другая работа. Но этот переход был ожидаем. Уже неделю во всех медийных источниках эта информация обсуждается, поэтому ничего нового в этом нет», - сказал Александр Козловский.
 
Главная новость, по его мнению, - это назначение и. о. губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. «До последнего момента это было неизвестно. Но есть решение президента. Президент доверят этому человеку. Мы будем поддерживать его и выстраивать с ним работу в регионе и на федеральном уровне. Я, как депутат Государственной Думы РФ, будут оказывать ему помощь и поддержку», - пообещал Александр Козловский.

Источник: Псковская Лента Новостей



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Андрей Турчак покинул пост губернатора Псковской области


 

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