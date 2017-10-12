Александр Козловский пообещал оказывать Михаилу Ведерникову помощь и поддержку

и. о. губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову помощь и поддержку. Об этом он заявил в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей, комментируя отставку Андрея Турчака. Депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский пообещал оказывать. Об этом он заявил в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей, комментируя

«Новость о том, что Андрей Анатольевич (Турчак - прим. ред.) переходит на новую работу, ожидаемая. Работа гораздо сложнее, ответственнее. В целом другая работа. Но этот переход был ожидаем. Уже неделю во всех медийных источниках эта информация обсуждается, поэтому ничего нового в этом нет», - сказал Александр Козловский.

Главная новость, по его мнению, - это назначение и. о. губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. «До последнего момента это было неизвестно. Но есть решение президента. Президент доверят этому человеку. Мы будем поддерживать его и выстраивать с ним работу в регионе и на федеральном уровне. Я, как депутат Государственной Думы РФ, будут оказывать ему помощь и поддержку», - пообещал Александр Козловский.

Источник: Псковская Лента Новостей