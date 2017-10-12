Александр Васильев: Надеюсь, что Андрей Турчак останется псковичом

«Андрей Турчак сослужил Псковской области хорошую службу», - заявил депутат Государственной Думы от региона Александр Васильев, комментируя Псковской Ленте Новостей отставку псковского губернатора.

«Конечно, жаль, что остались неоконченными такие крупные инфраструктурные проекты, как Северный обход, путепровод, особая экономическая зона. Это то, на что были сконцентрированы усилия для привлечения денег в Псковскую область. Я надеюсь, что мы продолжим это дело. Андрей Анатольевич остается на очень сильной позиции, которая является знаковой и всероссийской. Он говорит, что стал псковичом. Я надеюсь, что он нашу область не забудет, псковичом и останется, даже когда станет генеральным секретарем партии», - сказал он.

«Все что ни делается, все к лучшему. Будем работать. Я надеюсь, что граждане эту работу увидят и почувствуют», - заявил Александр Васильев.

Парламентарий отметил, что не знаком лично с и.о. губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым, но считает назначение поводом познакомиться. «Я думаю, что область он знает, так как работал в полпредстве. Сложностей с пониманием жизни и знакомством с жителями область быть не должно. Сейчас важно скоординировать все усилия по принятию федерального бюджета по оказанию поддержки Псковской области», - заключил депутат.

Источник: Псковская Лента Новостей