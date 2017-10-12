Антон Минаков выиграл у коллег пари насчет досрочной отставки Андрея Турчака

Отставка Андрея Турчака с поста губернатора Псковской области не стала сюрпризом для координатора Псковского регионального отделения ЛДПР Антона Минакова. «Более года назад я предлагал своим коллегам заключить пари, что Андрей Турчак не будет работать губернатором до конца своего срока, что, собственно, и произошло», - отметил он в интервью корреспонденту радио «Эхо Москвы в Пскове».

«Правда, неожиданным для нас стало назначение Михаила Ведерникова на пост врио губернатора. В кулуарных разговорах называлась другие фамилии, в частности, фамилии депутатов Госдумы и членов Совета Федерации», - пояснил Антон Минаков.

При этом он подчеркнул, что либерал-демократы надеются «на открытый диалог с врио губернатора, на нормальные рабочие контакты, а конкретные выводы и прогнозы по его работе в псковском регионе делать пока преждевременно».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал Указ, освобождающий Андрея Турчака от должности губернатора Псковской области по собственному желанию. Врио губернатора псковского региона назначен Михаил Ведерников, который ранее работал заместителем полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Источник: Псковская Лента Новостей