Лев Шлосберг: Андрей Турчак устал от Псковской области, а Псковская область устала от Андрея Турчака

«Андрей Турчак устал от Псковской области, а Псковская область устала от Андрея Турчака. Он был чужим для нашего края изначально и всегда. Он не собирался связывать свое будущее с Псковской областью, у него не было здесь никаких планов», - так прокомментировал отставку Андрея Турчака в интервью корреспонденту «Эхо Москвы в Пскове» депутат Псковского областного Собрания, лидер регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

По мнению Льва Шлосберга, в течение 5 лет, с 2012 года, когда Андрею Турчака «было что-то обещано то ли в Москве, то ли в Петербурге, он ждал этого момента ухода и боролся именно за этот уход». «Не за жизнь Псковской области, не за социально-экономическое развитие, не за тех, кто здесь жил, живет и будет жить, а боролся только за себя, то есть он состоялся как губернатор-эгоист», - подчеркнул лидер псковского отделения партии.

Он отметил, что продолжение карьеры Андрея Турчака ему совершенно неинтересно. «Безусловно, продолжение в рамках партии «Единая Россия» как чистого политика, занимающегося внутрипартийной карьерой, наверно, логично для его политической истории, но для Псковской области важно не столько то, что он ушел, сколько то, что он после себя оставил. Оставил он после себя разрушенный бюджет. Напомню, в 2009 году у Псковской области был нулевой дефицит бюджета, нулевой государственный долг. Сейчас госдолг Псковской области превышает доходы. Совершенно очевидно, что у нас труднейшая финансовая ситуация, худшая как минимум в XXI веке. Социальная сфера за 8 лет работы Андрея Турчака сокращена в несколько раз, в экономике не видно перспектив, Псковская область резко потеряла конкурентоспособность по сравнению с другими регионами России», - сказал Лев Шлосберг.

Комментируя назначение Михаила Ведерникова и.о губернатора Псковской области, он отметил, что не верит в губернаторов-варягов. «Меня не радует назначение и. о., поскольку я не верю в чужих людей во главе Псковской области. Никому, кроме нас, она не нужна. Могу подтвердить что буду выдвигать свою кандидатуру на должность губернатора Псковской области в следующем году и предлагать свою программу развития», - заключил он.

Источник: Псковская Лента Новостей