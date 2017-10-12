Человек такой динамики и потенциала должен идти только вперед - Иван Цецерский о новом назначении Андрея Турчака

Глава города Пскова, секретарь местного городского отделения партии «Единая Россия» Иван Цецерский по телефону поздравил экс-губернатора Псковской области Андрея Турчака «с назначением на новый, высокий и ответственный пост - и.о.секретарем Генерального Совета партии "Единая Россия"», о чем написал на своей странице в Фейсбуке.

«Это ожидаемо. Человек такой динамики и потенциала должен идти только вперед! - убежден Иван Цецерский. - За годы работы в Псковской области Андрей Анатольевич зарекомендовал себя как опытный руководитель, настоящий профессионал, преданный своему делу и умеющий даже в самых сложных ситуациях находить компромисс и верное решение, обладающий неизменным патриотизмом и любовью к нашему древнему Псковскому краю».

По словам главы Пскова, именно во многом благодаря участию Андрея Турчака в Пскове был реализован и продолжает реализовываться целый ряд значимых федеральных проектов. «Впереди одно из самых масштабных мероприятий международного уровня, которое мы вместе начинали, и, я надеюсь, вместе с ним и врио губернатора Михаилом Ведерниковым проведем с большим успехом – это Международные Ганзейские дни Нового времени – 2019», - подчеркнул Иван Цецерский и добавил, что Андрей Турчак его заверил сегодня в том, что не планирует выходить из состава федерального оргкомитета по Ганзе и будет всячески поддерживать Псков.

«Дорогого стоит такое услышать! Горжусь тем, что меня с Андреем Анатольевичем связывают доверительные отношения, ценю его советы и личную поддержку, которую он оказывает мне как главе города Пскова, - продолжил Цецерский. - Его внимание к городу воинской славы Пскову позволяло успешно решать самые разные, в том числе острые и амбициозные задачи. Псковичи благодарны за оказанное содействие и надеются, что и в дальнейшем проекты, направленные на развитие Пскова, будут получать поддержку Андрея Турчака».

Источник: Псковская Лента Новостей