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Андрей Турчак освобожден от должности губернатора

Андрей Турчак освобожден от должности губернатора

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Псковской области Андрея Турчака. На официальном сайте президента сообщается, что Турчак покинул пост по собственному желанию.  ..107



Человек такой динамики и потенциала должен идти только вперед - Иван Цецерский о новом назначении Андрея Турчака

12.10.2017 15:05 ПЛН, Псков

Глава города Пскова, секретарь местного городского отделения партии «Единая Россия» Иван Цецерский по телефону поздравил экс-губернатора Псковской области Андрея Турчака «с назначением на новый, высокий и ответственный пост - и.о.секретарем Генерального Совета партии "Единая Россия"», о чем написал на своей странице в Фейсбуке.

«Это ожидаемо. Человек такой динамики и потенциала должен идти только вперед! - убежден Иван Цецерский. - За годы работы в Псковской области Андрей Анатольевич зарекомендовал себя как опытный руководитель, настоящий профессионал, преданный своему делу и умеющий даже в самых сложных ситуациях находить компромисс и верное решение, обладающий неизменным патриотизмом и любовью к нашему древнему Псковскому краю».

По словам главы Пскова, именно во многом благодаря участию Андрея Турчака в Пскове был реализован и продолжает реализовываться целый ряд значимых федеральных проектов. «Впереди одно из самых масштабных мероприятий международного уровня, которое мы вместе начинали, и, я надеюсь, вместе с ним и врио губернатора Михаилом Ведерниковым проведем с большим успехом – это Международные Ганзейские дни Нового времени – 2019», - подчеркнул Иван Цецерский и добавил, что Андрей Турчак его заверил сегодня в том, что не планирует выходить из состава федерального оргкомитета по Ганзе и будет всячески поддерживать Псков.

«Дорогого стоит такое услышать! Горжусь тем, что меня с Андреем Анатольевичем связывают доверительные отношения, ценю его советы и личную поддержку, которую он оказывает мне как главе города Пскова, - продолжил Цецерский. - Его внимание к городу воинской славы Пскову позволяло успешно решать самые разные, в том числе острые и амбициозные задачи. Псковичи благодарны за оказанное содействие и надеются, что и в дальнейшем проекты, направленные на развитие Пскова, будут получать поддержку Андрея Турчака».

Источник: Псковская Лента Новостей



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Андрей Турчак покинул пост губернатора Псковской области


 

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