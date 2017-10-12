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Андрей Турчак освобожден от должности губернатора

Андрей Турчак освобожден от должности губернатора

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Псковской области Андрея Турчака. На официальном сайте президента сообщается, что Турчак покинул пост по собственному желанию.  ..107



Представление врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова состоится 13 октября

12.10.2017 15:26 ПЛН, Псков

Официальное представление Михаила Ведерникова в качестве врио губернатора Псковской области состоится в пятницу, 13 октября, в актовом зале областной администрации в 9.00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Затем для представителей средств массовой информации будет организован пресс-подход, по окончании которого пройдет совещание с руководителями органов исполнительной власти региона, которое будет посвящено социально-экономическому положению области.

Источник: Псковская Лента Новостей



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cюжет:
Андрей Турчак покинул пост губернатора Псковской области


 

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