Александр Котов благодарит Андрея Турчака за добросовестную работу на посту губернатора Псковской области

отставку Андрея Турчака. Спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов благодарит Андрея Турчака за добросовестную работу на посту губернатора Псковской области. Об этом он заявил в интервью корреспонденту «Эхо Москвы в Пскове», комментируя

«Честно говоря, я с сожалением для себя воспринял эту новость. За время своей работы на протяжении большого количества лет Андрей Турчак оставил положительный след. Очень много было реализовано проектов. Наш регион участвовал во многих федеральных целевых программах. В результате нам удалось значительно изменить ситуацию в социальной сфере в лучшую сторону», - сказал Александр Котов и вспомнил построенные за годы его руководства областью социальные, спортивные объекты, объекты здравоохранения.

Спикер Собрания отметил, что за последние годы в регионе наблюдается значительный рост объемов производства в сельском хозяйстве, значительно возросли доходы областного бюджета. «Он всегда очень чутко и внимательно относился к людям. Жители области по достоинству оценят это его качество. Я бы сказал Андрею Анатольевичу за его добросовестную работу большое спасибо», - подчеркнул Александр Котов.

Он также отметил, что партийная работа для Андрея Турчака не новая сфера деятельности. «Я думаю, возглавляя генсовет партии «Единая Россия», он укрепит ее позиции и доверие к партии со стороны избирателей», - заключил А. Котов.

Источник: Псковская Лента Новостей