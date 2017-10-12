Константин Вилков сомневается, что новый глава региона кардинально изменит жизнь Псковской области к лучшему

Руководитель псковского регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков сомневается, что новый губернатор сможет кардинально изменить жизнь Псковской области к лучшему. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Константин Вилков отметил, что отставка губернатора Псковской области Андрея Турчака не стала для него неожиданностью. «Эту тему активно муссировала пресса. В последние дней десять стало понятна, что какая-то смена должна произойти, потому что дыма без огня не бывает», - пояснил он.

Лидер реготделения «Родины» считает, что для Андрея Турчака назначение на должность врио генерального секретаря партии «Единая Россия» - это повышение. «Это нельзя назвать понижением, это явно карьерный рост. Это хорошая площадка для федерального старта. И в этом смысле я рад за него», - добавил он.

«Наверняка, сейчас в него полетят копья. Оценки могут быть разными. Но с моей точки зрения, Андрей Турчак отработал хорошо. По крайней мере я надеюсь, что мы ничего не потеряем. Да, может быть, были какие-то непопулярные решения, но в целом для Псковской области он был достаточно неплохим руководителем. Он действительно очень хорошо и качественно отработал. Конечно, он делал это не один, а со всей своей командой», - высказался Константин Вилков.

Он отметил, что не считает ротацию губернаторов эффективной, поскольку глав регионов избирали люди. «Андрей Турчак был избран абсолютным большинством, он пользовался доверием у жителей Псковской области. Зачем его снимать? Может быть пришло время, может быть, в Москве есть еще какие-то объяснения. Но я не думаю, что от смены власти кардинально станет лучше в Псковской области. Хуже может стать, но кардинально лучше не станет, я более чем уверен», - заявил руководитель реготделения «Родины».

Он затруднился сделать прогноз, как отставка Андрея Турчака скажется на регионе, поскольку он не знает Михаила Ведерников, назначенного врио губернатора Псковской области. «Надо понимать, что Псковская область – специфическая. Здесь достаточно сложно прижиться чужаку, а если даже прижился, достаточно сложно удержаться. Я надеюсь, что Михаил Ведерников – это грамотный специалист, который знает экономику, бюджет, коммунальное хозяйство, сельское хозяйство. Может быть, это действительно такой серьезный специалист, который придет и сможет поднять экономику Псковской области. Хочется на это надеяться. Как будет на самом деле… что ж, узнаем», - резюмировал Константин Вилков.

Источник: Псковская Лента Новостей