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Андрей Турчак освобожден от должности губернатора

Андрей Турчак освобожден от должности губернатора

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Псковской области Андрея Турчака. На официальном сайте президента сообщается, что Турчак покинул пост по собственному желанию.  ..107



Полпред президента в СЗФО Цуканов завтра официально представит Ведерникова в качестве врио псковского губернатора

12.10.2017 16:00 ПЛН, Псков

Официально представит Михаила Ведерникова в качестве врио губернатора Псковской области завтра,13 октября, полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.

Ранее сообщалось, что церемония состоится завтра в 9.00 в актовом зале областной администрации. Затем для представителей средств массовой информации будет организован пресс-подход, по окончании которого пройдет совещание с руководителями органов исполнительной власти региона, посвященное социально-экономическому положению области.

Источник: Псковская Лента Новостей



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cюжет:
Андрей Турчак покинул пост губернатора Псковской области


 

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