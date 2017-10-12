Андрея Турчака в пятницу представят руководству «Единой России»

Назначенный председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым временно исполняющим полномочия секретаря Генсовета партии экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак в пятницу будет представлен руководству партии.

«Турчака представят членам Генерального совета и президиума Генерального совета (ПГС) партии, а также руководителям Межрегиональных координационных советов партии», - сообщили «Интерфаксу» в четверг в пресс-службе «Единой России».

Там пояснили, что Генсовет должен утвердить сложение полномочий Сергея Неверова в связи с его избранием на должность руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Кроме того, ПГС освободит от должности руководителя Центрального исполнительного комитета (ЦИК) «Единой России» Владимира Бурматова в связи с его утверждением на должность главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, планирует утвердить временно исполняющего обязанности главы ЦИК.

Источник: Псковская Лента Новостей