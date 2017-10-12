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Андрей Турчак освобожден от должности губернатора

Андрей Турчак освобожден от должности губернатора

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Псковской области Андрея Турчака. На официальном сайте президента сообщается, что Турчак покинул пост по собственному желанию.  ..107



Андрея Турчака в пятницу представят руководству «Единой России»

12.10.2017 16:48 ПЛН, Псков

Назначенный председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым временно исполняющим полномочия секретаря Генсовета партии экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак в пятницу будет представлен руководству партии.

«Турчака представят членам Генерального совета и президиума Генерального совета (ПГС) партии, а также руководителям Межрегиональных координационных советов партии», - сообщили «Интерфаксу» в четверг в пресс-службе «Единой России».

Там пояснили, что Генсовет должен утвердить сложение полномочий Сергея Неверова в связи с его избранием на должность руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Кроме того, ПГС освободит от должности руководителя Центрального исполнительного комитета (ЦИК) «Единой России» Владимира Бурматова в связи с его утверждением на должность главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, планирует утвердить временно исполняющего обязанности главы ЦИК.

Источник: Псковская Лента Новостей



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Андрей Турчак покинул пост губернатора Псковской области


 

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