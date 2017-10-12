Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: Михаил Ведерников - в хорошем смысле, карьерный чиновник и вполне классический технократ

Сегодня, 12 октября, указом президента России Владимира Путина губернатор Псковской области Андрей Турчак был отправлен в отставку по собственному желанию и спустя час назначен решением премьер-министра и председателя «Единой России» Дмитрия Медведева временно исполняющим обязанности секретаря президиума Генсовета партии. Врио губернатора Псковской области, опять же, президентским указом, назначен Михаил Ведерников, до недавнего времени заместитель полномочного представителя президента по Северо-Западному федеральному округу. Своим мнением по поводу свежих кадровых назначений с корреспондентом Псковской Ленты Новостей поделился политолог и политтехнолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

- Михаил Юрьевич, для многих экспертов отставка Андрея Турчака не была неожиданностью, чего не скажешь о Михаиле Ведерникове. Лично вы ожидали, что врио губернатора Псковской области назначат именно его?

- Если сентябрьская волна назначений имела некий элемент предсказуемости, хотя сюрпризы тоже были, то в октябре назначения (я бы сделал акцент на Ивановской области и Приморском крае) были существенно более неожиданными, нежели отставки. Что касается Михаила Ведерникова, само по себе его карьерное возвышение кажется логичным. Он достаточно неплохо проявил себя и во время работы в полпредстве на Северном Кавказе, и в «Единой России». В этом плане он, в хорошем смысле, карьерный чиновник и, наверное, вполне классический технократ. Это больше политический управленец, нежели хозяйственник. Поэтому говорить про карьерный рост Ведерникова было модным, и буквально на этой неделе в обзоре, который делала «Петербургская политика», его имя упоминалось в числе прочих перспективных чиновников. Но в контексте Псковской области его фамилия не звучала.

- Как вы оцениваете его готовность руководить псковским регионом, учитывая, что он ему не вполне знаком?

- Во-первых, все-таки Ведерников выходец с Северо-Запада России, этот регион ему не чужой в силу его биографии. Во-вторых, работая на Северном Кавказе, он демонстрировал способность погружаться в новую для себя проблематику, не создавая искусственно конфликтных ситуаций, и в этом плане его опыт оценен. Понятно, что губернаторская позиция требует умения принимать и продавливать какие-то решения, но способность погружаться в новые территории и их проблемы у Ведерникова, конечно, есть.

- Как думаете, почему не стали откладывать отставку Андрея Турчака до президентских выборов, когда это было бы более ожидаемо, а решили все сделать сейчас? У Турчака в Псковской области ведь были сильные позиции. Зачем было накануне президентских выборов менять коней на переправе и присылать известного, но не в столь широких кругах и не в регионе, Ведерникова?

- Это связано с федеральными раскладами и борьбой за контроль над «Единой России», и фигура Турчака тут оказалась к месту. Не думаю, что Турчак, который рассчитывал на какое-нибудь федеральное назначение, желал пойти именно в «Единую Россию». Скорее, его интересовала исполнительная власть, но, по нынешним временам, когда ты ждешь некое назначение, тебя заводят в кабинеты, и ты получаешь именно это назначение, а не какое-нибудь экзотическое, - это уже не так мало. В этом плане, думаю, Турчак более удачно, чем многие из ушедших губернаторов, вышел из ситуации с точки зрения карьеры.

- Для самого Турчака это был долгожданный переход на другую должность? Действительно ли он так ждал повода покинуть губернаторскую должность, как говорят в кулуарах?

- Думаю да. Не было тут секретов для Псковской области.

- Как в целом оцениваете волну ротации губернаторов, которая прокатилась по стране? Зачем она сейчас нужна?

- Я против того, чтобы это сейчас ворошить, потому что все это разные примеры, разные назначения с точки зрения логичности. В этом есть элемент демонстрации администрацией президента своей способности влиять на кадровые решения и есть некий элемент омоложения, который отчасти призван заменить возможное отсутствие средств омоложения кандидатов на президентских выборах. Но до конца портрет новых назначенцев еще не сформирован, на мой взгляд.

Беседовала Татьяна Иванова

Источник: Псковская Лента Новостей