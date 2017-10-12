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Андрей Турчак освобожден от должности губернатора

Андрей Турчак освобожден от должности губернатора

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Псковской области Андрея Турчака. На официальном сайте президента сообщается, что Турчак покинул пост по собственному желанию.  ..120



Андрей Турчак о своем назначении: В преддверии главных выборов в стране для меня это - огромная ответственность и честь!

12.10.2017 19:11 ПЛН, Псков

Экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак прокомментировал свою досрочную отставку с поста главы региона и назначение и.о. секретаря Генерального совета «Единой России».

В своем аккаунте в социальной сети Instagram Андрей Турчак написал: «Сегодня завершился важный период моей жизни. Более 8 лет я работал на благо Псковской области и ее жителей. Многое мы успели сделать, многие проекты находятся на стадии реализации. Спасибо всем за совместную работу и поддержку! Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Анатольевич Медведев предложил мне сегодня возглавить Генеральный Совет. В преддверии главных выборов в стране, от которых будет, без преувеличения, зависеть будущее России - для меня это - огромная ответственность и честь! Единственное, что могу сказать о предстоящей работе уже сейчас, - сделаю все, чтобы оправдать доверие и принести пользу людям. Уверен, что накопленный опыт работы в регионе будет востребован. Наше кредо: слушать и слышать. Вместе победим!».

Как сообщалось, сегодня, 12 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Андрея Турчака с поста губернатора по собственному желанию. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил его и.о. секретаря генсовета партии.

 
 

Дорогие друзья! Сегодня завершился важный период моей жизни. Более 8 лет я работал на благо Псковской области и ее жителей. Многое мы успели сделать, многие проекты находятся на стадии реализации. Спасибо всем за совместную работу и поддержку! Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Анатольевич Медведев предложил мне сегодня возглавить Генеральный Совет. В предверии главных выборов в стране, от которых будет, без преувеличения, зависеть будущее России - для меня это - огромная ответственность и честь! Единственное, что могу сказать о предстоящей работе уже сейчас - сделаю все, чтобы оправдать доверие и принести пользу людям. Уверен, что накопленный опыт работы в регионе будет востребован. Наше кредо: слушать и слышать. Вместе победим! #москва #единаяроссия #медведев #слушатьислышать #вместепобедим #вместе #точтонасобъединяет

Публикация от @er_turchak

Источник: Псковская Лента Новостей



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Андрей Турчак покинул пост губернатора Псковской области


 

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