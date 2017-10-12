Андрей Турчак о своем назначении: В преддверии главных выборов в стране для меня это - огромная ответственность и честь!

Экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак прокомментировал свою досрочную отставку с поста главы региона и назначение и.о. секретаря Генерального совета «Единой России».

В своем аккаунте в социальной сети Instagram Андрей Турчак написал: «Сегодня завершился важный период моей жизни. Более 8 лет я работал на благо Псковской области и ее жителей. Многое мы успели сделать, многие проекты находятся на стадии реализации. Спасибо всем за совместную работу и поддержку! Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Анатольевич Медведев предложил мне сегодня возглавить Генеральный Совет. В преддверии главных выборов в стране, от которых будет, без преувеличения, зависеть будущее России - для меня это - огромная ответственность и честь! Единственное, что могу сказать о предстоящей работе уже сейчас, - сделаю все, чтобы оправдать доверие и принести пользу людям. Уверен, что накопленный опыт работы в регионе будет востребован. Наше кредо: слушать и слышать. Вместе победим!».

Как сообщалось, сегодня, 12 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Андрея Турчака с поста губернатора по собственному желанию. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил его и.о. секретаря генсовета партии.

Источник: Псковская Лента Новостей