Михаил Ведерников официально представлен в качестве врио губернатора Псковской области

Михаил Ведерников официально представлен в качестве врио губернатора Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующая церемония проходит в большом зале администрации Псковской области. На мероприятии присутствуют экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак, представители органов законодательной и исполнительной власти региона, силовых структур и других различных ведомств.

Официально Михаила Ведерникова представил полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов. «Разрешите выполнить поручение президента и зачитать указ», - сказал он, отметив, что процедура отработана и не предполагает долгой дискуссии.

Представляя Михаила Ведерникова, Николай Цуканов отметил, что ему довелось работать с ним почти год, он был его заместителем по Калининградской области. «Это беспрецедентный случай, когда заместитель полпреда курирует единственный регион. Много схожего есть у этих регионов, прежде всего, это границы, которые должны объединять, поэтому эта работа ему знакома. Также непростая экономическая, транспортная, логистическая и демографическая ситуации. В Псковской области играет роль близость мегаполисов. Но все эти особенности знакомы Михаилу Юрьевичу», - сказал он.

Полпред президента РФ подчеркнул, что Михаил Ведерников - человек опытный, надежный, готовый к диалогу, исполнительный. «Все те поручения, которые были даны президентом, исполнялись неукоснительно, в срок, а самое главное - не поверхностно, а вникая во все особенности», - сказал Николай Цуканов.

Как сообщалось, 12 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Андрея Турчака с поста губернатора по собственному желанию. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил его и.о. секретаря генсовета партии. Врио губернатора стал Михаил Ведерников.

Источник: Псковская Лента Новостей