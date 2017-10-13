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Михаил Ведерников на новом посту будет руководствоваться принципом преемственности

13.10.2017 09:23 ПЛН, Псков

Михаил Ведерников на новом посту намерен руководствоваться принципом преемственности. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он заявил в ходе официального представления в качестве врио главы региона. Церемония проходит 13 октября в актовом зале областной администрации.

«Я честно признаюсь, что Псковский регион для меня новый, несмотря на то, что родился на Северо-Западе. В этой части рассчитываю на вашу поддержку, чтобы максимально быстро познакомиться, погрузиться в проблематику и совместно начать решать все вопросы», - обратился Михаил Ведерников к присутствующим в зале.

Он также отметил, что намерен выстраивать будущую работу на принципе преемственности. «Нас с Андреем Анатольевичем связывают дружеские отношения, мы давно хорошо друг друга знаем, и никаких резких кадровых решений не будет. Если и будут со временем, то будут носить косметический характер. Поэтому всех призываю работать спокойно, но максимально эффективно», - заключил он.

Как сообщалось, 12 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Андрея Турчака с поста губернатора по собственному желанию. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил его и.о. секретаря генсовета партии. Врио губернатора стал Михаил Ведерников.

Источник: Псковская Лента Новостей



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