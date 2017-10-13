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Михаил Ведерников намерен выяснить, какие у псковичей есть проблемы

13.10.2017 09:36 ПЛН, Псков

Среди приоритетов в своей работе врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников назвал ознакомление с проблемами региона, передает с пресс-подхода корреспондент Псковской Ленты Новостей.
 
 
«Из приоритетов - планируем заслушать заместителей губернатора, глав муниципальных образований. Послушать, какие есть проблемы, продумать их решения», - добавил он.
 
Напомним, 12 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Андрея Турчака с поста губернатора по собственному желанию. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил его и. о. секретаря генсовета партии. Врио губернатора стал Михаил Ведерников. 13 октября он официально представлен в этом качестве в администрации Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей



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cюжет:
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