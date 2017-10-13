Михаил Ведерников намерен выяснить, какие у псковичей есть проблемы

Одобряете ли вы усилия властей по противодействию протестным акциям?

Да, нам не нужен майдан

Да, акции должны быть согласованными

Да, все, кто выступают против власти, - враги России

Нет, все должны иметь право высказать свое мнение

Нет, своим противодействием власти только привлекают внимание к акциям оппозиции

Нет, я сам участник подобных акций

Мне все равно







