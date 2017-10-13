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Николай Цуканов обозначил приоритетные направления работы врио губернатора Псковской области

13.10.2017 09:36 ПЛН, Псков

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов обозначил приоритетные направления работы врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, он подчеркнул, что, самая главная задача - войти в сезон, бюджетный процесс. «Бюджет должен быть социально направлен. Проекты, которые были начаты, необходимо завершить. Нужно сверить позиции с жителями, посмотреть, что скорректировать, просто работать. Полпредство - особая структура. Вопросы, которые ставились и президентом, и мною исполнялись Михаилом Ведерниковым точно и в срок», - подчеркнул он в ходе пресс-подхода после представления врио губернатора.

Кроме того, по мнению полпреда, новый руководитель региона должен приложить максимум усилий к тому, чтобы были завершены все крупные инфраструктурные проекты, начатые прежним губернатором. Речь идет о перинатальном центре, второй очереди Северного обхода Пскова, путепроводе через железнодорожные пути в Великих Луках, спортивных, образовательных и других объектах.

Как сообщалось, 12 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Андрея Турчака с поста губернатора по собственному желанию. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил его и.о. секретаря генсовета партии. Врио губернатора стал Михаил Ведерников.

 

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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