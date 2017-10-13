Перезагрузкой партии «Единая Россия» намерен заняться Андрей Турчак

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Псковские спортсмены вернулись с медалями с Всероссийских соревнований по летнему биатлону на призы Дмитрия Малышко
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Разрешите принизить великий образ…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Начать сегодня хочется с вопроса, который давно завяз на зубах у всех радетелей псковской старины. Речь идет о приговоре, которым Дорогомиловский суд Москвы «наградил» бывшего замминистра культуры...
Главные задачи, которые ему предстоит выполнять в должности и.о. секретаря генсовета партии «Единая Россия», обозначил Андрей Турчак, передает с пресс-подхода корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Задачи на перспективу - cохранение рейтинга доверия партии, ее лидера и президента. Краткосрочные задачи - подготовка к съезду партии, который состоится в декабре, выборы президента в марте, в сентябре - выборы высших должностных лиц в субъектах, поэтому мы начинаем работать», - отметил экс-губернатор Псковской области.
В числе прочих задач он назвал перезагрузку партии «Единая Россия» и также отметил необходимость «больше слышать регион и региональную повестку». «Николай Николаевич (Цуканов - полпред президента в СЗФО - ред.) сказал, я подтвердил: я никуда не ухожу, будем работать вместе», - заявил Турчак.
Как сообщалось, 12 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Андрея Турчака с поста губернатора по собственному желанию. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил его и.о. секретаря генсовета партии. Врио губернатора стал Михаил Ведерников.
Источник: Псковская Лента Новостей