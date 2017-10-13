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Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

13.10.2017 13:02 ПЛН, Псков

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Как обычно, она будет посвящена обсуждению актуальной повестки общественно-политической жизни региона.

Сегодня к постоянно ведущим программы - главному редактору радиостанции Максиму Костикову и главному редактору Псковской Ленты Новостей Александру Савенко - присоединится главред газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин. Ключевая тема, которую они обсудят сегодня: отставка губернатора Псковской области Андрея Турчака и назначение экс-заместителя полпреда президента в СЗФО Михаила Ведерникова временно исполняющим обязанности губернатора.

Звоните по телефону прямого эфира 56 73 72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемой теме.

Трансляция завершена.

Источник: Псковская Лента Новостей



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