Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

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Псковские спортсмены вернулись с медалями с Всероссийских соревнований по летнему биатлону на призы Дмитрия Малышко
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Разрешите принизить великий образ…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Начать сегодня хочется с вопроса, который давно завяз на зубах у всех радетелей псковской старины. Речь идет о приговоре, которым Дорогомиловский суд Москвы «наградил» бывшего замминистра культуры...
Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Как обычно, она будет посвящена обсуждению актуальной повестки общественно-политической жизни региона.
Сегодня к постоянно ведущим программы - главному редактору радиостанции Максиму Костикову и главному редактору Псковской Ленты Новостей Александру Савенко - присоединится главред газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин. Ключевая тема, которую они обсудят сегодня: отставка губернатора Псковской области Андрея Турчака и назначение экс-заместителя полпреда президента в СЗФО Михаила Ведерникова временно исполняющим обязанности губернатора.
Звоните по телефону прямого эфира 56 73 72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемой теме.
Трансляция завершена.
Источник: Псковская Лента Новостей