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Александр Козловский о новом губернаторе: Нам предстоит большая совместная работа

13.10.2017 12:43 ПЛН, Псков

Депутат Госдумы Александр Козловский готов помогать новому губернатору в реализации проектов, направленных на развитие региона. Так парламентарий прокомментировал состоявшееся сегодня официальную церемонию представления врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Я присутствовал на церемонии, в ходе которой Михаил Юрьевич отметил, что будет выстраивать работы на принципе преемственности, и назвал в качестве первоочередных планов ознакомление с ситуацией в регионе, основными проблемами и поиск путей их решения, – сообщил Александр Козловский. – Среди основных проектов ближайшего времени – доработка бюджета и завершение строительства нового перинатального центра. Здесь предстоит большая совместная работа, в которой я, как депутат Государственной думы, готов не только принимать участие, но и оказывать поддержку в реализации всех начинаний, направленных на развитие моей родной Псковской области. Уверен, что вместе мы сможем не только воплотить в жизнь намеченное, но и поставить новые задачи, которые диктует нам жизнь и которые востребованы населением».

Также депутат Госдумы отметил, что экс-губернатор Андрей Турчак, который перешел на работу в  генсовет «Единой России», пообещал делать все для того, чтобы те проекты, которые были начаты, завершились, и оказывать поддержку действующей администрации. «Зная его как человека слова и дела, от всей души желаю ему успехов и удачи на новом посту», – сказал Александр Козловский.

Источник: Псковская Лента Новостей



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