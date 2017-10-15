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Новый опрос на ПЛН: Чем должен заняться Михаил Ведерников на посту врио губернатора Псковской области в первую очередь?

16.10.2017 10:52 ПЛН, Псков

В понедельник, 16 октября, временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников начинает свою первую рабочую неделю в регионе.  Главная задача нового «хозяина» Дома Советов - элементарно войти в курс дела и понять круг проблем.  Оперативно решить многочисленные задачи будет непросто, учитывая обширный круг вызовов и угроз в политической сфере, отсутствие у нового регионального руководителя собственной команды, реально существующий дефицит профессиональных кадров и прочие болевые точки.

Псковская Лента Новостей решила провести опрос и спросить у своих читателей, чем, на их взгляд, должен заняться Михаил Ведерников на посту врио губернатора Псковской области в первую очередь.

Читателям предлагается несколько вариантов ответов:

  • Принятием проекта бюджета на 2018 год
  • Подготовкой к президентским выборам
  • Решением проблемы сокращения госдолга               
  • Улучшением качества здравоохранения и решением демографической проблемы
  • Возвращением прямых выборов мэра         
  • Мне все равно, на мою жизнь работа губернатора не влияет

Проголосовать можно под этим сообщением либо в разделе  «Опросы»>>>

Источник: Псковская Лента Новостей



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Чем, на ваш взгляд, должен заняться Михаил Ведерников на посту врио губернатора Псковской области в первую очередь?











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