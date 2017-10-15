Новый опрос на ПЛН: Чем должен заняться Михаил Ведерников на посту врио губернатора Псковской области в первую очередь?

В понедельник, 16 октября, временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников начинает свою первую рабочую неделю в регионе. Главная задача нового «хозяина» Дома Советов - элементарно войти в курс дела и понять круг проблем. Оперативно решить многочисленные задачи будет непросто, учитывая обширный круг вызовов и угроз в политической сфере, отсутствие у нового регионального руководителя собственной команды, реально существующий дефицит профессиональных кадров и прочие болевые точки.

Псковская Лента Новостей решила провести опрос и спросить у своих читателей, чем, на их взгляд, должен заняться Михаил Ведерников на посту врио губернатора Псковской области в первую очередь.

Читателям предлагается несколько вариантов ответов:

Принятием проекта бюджета на 2018 год

Подготовкой к президентским выборам

Решением проблемы сокращения госдолга

Улучшением качества здравоохранения и решением демографической проблемы

Возвращением прямых выборов мэра

Мне все равно, на мою жизнь работа губернатора не влияет

Проголосовать можно под этим сообщением либо в разделе «Опросы»>>>

Источник: Псковская Лента Новостей