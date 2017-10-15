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Новый опрос на ПЛН: Чем должен заняться Михаил Ведерников на посту врио губернатора Псковской области в первую очередь?14
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Восемь с половиной Андрея ТурчакаЕще во вторник, 10 октября, Андрей Турчак, ревностный поборник ЗОЖ, давал поручение псковским чиновникам привести себя в «хорошую физическую форму» и грозил «в декабре лично принять зачеты», а уже в четверг президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Турчака «по собственному желанию». Ритуал вполне в духе Турчака: на фоне крепнущих слухов...
В понедельник, 16 октября, временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников начинает свою первую рабочую неделю в регионе. Главная задача нового «хозяина» Дома Советов - элементарно войти в курс дела и понять круг проблем. Оперативно решить многочисленные задачи будет непросто, учитывая обширный круг вызовов и угроз в политической сфере, отсутствие у нового регионального руководителя собственной команды, реально существующий дефицит профессиональных кадров и прочие болевые точки.
Псковская Лента Новостей решила провести опрос и спросить у своих читателей, чем, на их взгляд, должен заняться Михаил Ведерников на посту врио губернатора Псковской области в первую очередь.
Читателям предлагается несколько вариантов ответов:
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Источник: Псковская Лента Новостей